У кого все налагодиться, а кому чекати на провокації: гороскоп на четвер, 4 листопада
У цю провокаційну та небезпечну 29-ту місячну добу всім знакам зодіаку буде складно стримувати своє наростаюче роздратування і тривогу. Астрологи радять просто дотерпіти до завтра, і все занепокоєння як рукою зніме. Сьогодні потрібно притримати свою комунікабельність, але не стосовно дітей.
Гороскоп на 4 листопада для Овнів
Головне для вас сьогодні – не метушитися і не нагнітати напруженість. Все налагодиться.
Гороскоп на 4 листопада для Тельців
Цей четвер усім подарує неприємні сюрпризи, але у вас більше шансів стриматися.
Гороскоп на 4 листопада для Близнюків
Ваш спокій і незворушність — щедрий подарунок усім, хто вас оточує.
Гороскоп на 4 листопада для Раків
Знову настав день прощення та прощань — постарайтеся відпустити образи.
Гороскоп на 4 листопада для Левів
Якщо з ранку ви не дасте себе “накрутити” і відмовтеся від суєти, то день пройде без втрат.
Гороскоп на 4 листопада для Дів
Вам рекомендується не занурюватися в емоції та не завантажувати свій розум – відпочиньте.
Гороскоп на 4 листопада для Терезів
Хорошою ідеєю для вас буде допомогти батькам чи старшим родичам.
Гороскоп на 4 листопада для Скорпіонів
Зведіть до мінімуму фінансові операції, сьогодні вони дуже ризиковані.
Гороскоп на 4 листопада для Стрільців
Всі випробування цього дня ви подолаєте з честю, а якщо розслабитеся, то й легко.
Гороскоп на 4 листопада для Козерогів
Поспостерігайте за життям та оточуючими, а важливі події розпочнуться з понеділка.
Гороскоп на 4 листопада для Водоліїв
Спокуси та провокації будуть оточувати вас з ранку до вечора — не реагуйте.
Гороскоп на 4 листопада для риб
Якщо є можливість, не займайтеся фінансовими справами цього карантинного четверга.
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