У кого все налагодиться, а кому чекати на провокації: гороскоп на четвер, 4 листопада

У цю провокаційну та небезпечну 29-ту місячну добу всім знакам зодіаку буде складно стримувати своє наростаюче роздратування і тривогу. Астрологи радять просто дотерпіти до завтра, і все занепокоєння як рукою зніме. Сьогодні потрібно притримати свою комунікабельність, але не стосовно дітей.





Гороскоп на 4 листопада для Овнів

Головне для вас сьогодні – не метушитися і не нагнітати напруженість. Все налагодиться.

Гороскоп на 4 листопада для Тельців

Цей четвер усім подарує неприємні сюрпризи, але у вас більше шансів стриматися.

Гороскоп на 4 листопада для Близнюків

Ваш спокій і незворушність — щедрий подарунок усім, хто вас оточує.

Гороскоп на 4 листопада для Раків

Знову настав день прощення та прощань — постарайтеся відпустити образи.

Гороскоп на 4 листопада для Левів

Якщо з ранку ви не дасте себе “накрутити” і відмовтеся від суєти, то день пройде без втрат.

Гороскоп на 4 листопада для Дів

Вам рекомендується не занурюватися в емоції та не завантажувати свій розум – відпочиньте.

Гороскоп на 4 листопада для Терезів

Хорошою ідеєю для вас буде допомогти батькам чи старшим родичам.

Гороскоп на 4 листопада для Скорпіонів

Зведіть до мінімуму фінансові операції, сьогодні вони дуже ризиковані.

Гороскоп на 4 листопада для Стрільців

Всі випробування цього дня ви подолаєте з честю, а якщо розслабитеся, то й легко.

Гороскоп на 4 листопада для Козерогів

Поспостерігайте за життям та оточуючими, а важливі події розпочнуться з понеділка.

Гороскоп на 4 листопада для Водоліїв

Спокуси та провокації будуть оточувати вас з ранку до вечора — не реагуйте.

Гороскоп на 4 листопада для риб

Якщо є можливість, не займайтеся фінансовими справами цього карантинного четверга.