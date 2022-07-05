Астролог розповів, коли Україна поверне Донбас та Крим: справа може затягнутися

Наприкінці осені українські військові зможуть відтіснити ворога до кордонів псевдореспублік ДНР та ЛНР. З цього моменту почнеться процес визволення українських територій, захоплених ще до 2014 року. Причому йдеться не лише про Донбас, а й про півострів Крим. Та остаточно долю з окупованих територій Київ вирішить лише у 2023 році.





Такий прогноз щодо майбутніх подій у війні з росією дав український астролог Дмитро Уранус. При цьому він зазначив, що лише у серпні, тобто лише за місяць, українським військовим вдасться переломити хід війни та заволодіти ініціативою на полі бою.

Уранус зазначив, що, згідно з астрологічною картою України на 2023 рік, аспекти військових дій все ще присутні. Зокрема саме на початку наступного року владі доведеться прийняти остаточне рішення щодо долі ОРДЛО та півострову Крим.

У своїх попередніх прогнозах експерт також розповідав про шляхи повернення окупованих територій до складу України. Зокрема він говорив, що захоплену рашистами частину Донбасу вдасться відбити військовим шляхом. Із цим завданням на відмінно впорається ЗСУ. Натомість Крим українці повернуть дипломатичним шляхом, без жодної краплі крові.

Позатим астролог попередив українців, щодо можливих провокацій з боку Придністров’я. Повноцінного наступу з цього боку боятися не варто, адже у невизнаної респібліки просто немає необхідної кількості військових та техніки. Проте до диверсій нашим захисникам краще бути готовими.

Нагадаємо, що 20 червня Дмитро Уранус напророчив посилення ракетних обстрілів території України. Тоді астролог особливо наголошував на загрозу для Києва та Кременчука. В результаті 26 червня мішенню ворога стала столична багатоповерхівка, а 27 червня окупанти поцілили у торговий центр «Амстор» в місті Кременчуг. Обидві трагедії спричинили руйнування, тяжкі поранення та навіть загибель десятків цивільних громадян.