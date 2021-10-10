Насуваються магнітні бурі: як їх пережити максимально безболісно

У космосі своя погода. На Сонці, наприклад, ніколи не буває спокійно, а в періоди потужних сплесків, особливо страждають метеозалежні люди. У такі періоди вони відчувають слабкість, головні болі, підвищення артеріального тиску та інші неприємні симптоми.





В першу чергу страждають люди із хронічними хворобами, пенсіонери. Якщо є старі травми (переломи, вивихи, розтягнення) — частіше за все вони також нагадують про себе.

Жовтень видався відносно спокійним, та декілька магнітних бурь середньої потужності все-таки очікують всередині місяця. Неврологи дали кілька дієвих порад, які допоможуть полегшити негативний вплив зірки на самопочуття.

По-перше, у час сонячної активності, найтонше реагує нервова система людини. Мозок намагається швидко адаптуватися до найменших змін атмосферного тиску, рівня вологості, сонячної радіації у повітрі. Через це він дуже швидко втомлюється. Тож краще у такі моменти перебувати у повному спокої.

По друге, під рукою тримайте болезаспокійливі медикаменти. Тим, хто скаржиться на безсоння, краще на ніч пити трав’яний чай із медом та заспокійливі препарати на основі трав (валер’янка). Снодійне тут не допоможе. Коли не дають спокою мігрені, можна туго перетнути хустку навколо голови, ви будете здивовані, але нервова система миттєво переключиться на хустку і головний біль відступить.

Теплий душ, прогулянка на свіжому повітрі, сон — ось найкращі помічники. Та у 2021 році мало хто може собі дозволити не вийти на роботу через магнітну бурю, тому наступні рекомендації вам допоможуть:

відмова від алкоголю;

не вступати у суперечки по роботі;

не приймати важливих рішень у цей день;

помірне споживання кави та чаю.

Якщо є хронічні хвороби серцево-судинної системи, варто відмовитись від фізичної активності. Після того, як Сонце вгамується можна одразу повертатися до звичного способу життя.