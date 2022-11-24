Українці втрачають тисячі гривень через збій банкоматів ПриватБанку: що відбувається

Клієнти ПриватБанку почали скаржитися на проблеми із банкоматами. Під час вимкнення світла вони припиняють видачу готівки, навіть якщо вже списали їх з карти. Таким чином після появи живлення гроші клієнта може отримати зовсім інша людина.

Коментарі, в яких клієнти державного банку розповідають про вимкнення банкомату у «найвідповідальніший момент», вже заполонили профільний форум сайту «Мінфін». Один із постраждалих написав, що двічі знімав з карти різні суми готівки. Перша операція пройшла успішно, а під час другої зникло живлення. В цей момент гроші з карти клієнта вже зняли і банкомат саме відраховував готівку.

В результаті чоловік втратив 10 тис. грн та ще 100 грн комісії. Саму карту йому на щастя вдалося забрати. Громадянин одразу ж зателефонував до служби підтримки ПриватБанку, де йому пообіцяли розібратися із цією ситуацією за 3 дні. Адже потрібно було провести інкасацію банкомату та звірити дані системи із кількістю готівки, що в ньому знаходиться.

Та не зважаючи на дану обіцянку, працівники банку зв’язалися із постраждалим клієнтом аж через тиждень. Йому повідомили, що факт збою банкомату не підтвердився та запропонували звернутися на лінію 3700 або в онлайн-підтримку у випадку незгоди з рішенням банку.

Користувачі форуму «Мінфін» також висловили припущення, що їх гроші після увімкнення банкомату міг отримати навіть звичайний перехожий. Адже у більшості випадків на момент вимкнення світла готівка вже знаходилася у механізмі видачі. Тож клієнт, який підійшов до банкомату одразу після його увімкнення або навіть випадкова людина, що знаходилася поряд, могли без перешкод забрати чужі гроші.

У самому ж банку на численні скарги клієнтів відповіли, що розглянуть кожен випадок та сконтактують із постраждалими для вирішення питання.