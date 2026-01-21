Що дивляться українці у 2025 році: результати дослідження

Мобільний оператор lifecell оприлюднив результати масштабного дослідження, проведеного у листопаді 2025 року. Компанія проаналізувала звички споживання контенту серед користувачів сервісу lifecell TV та тих, хто ним не користується.

Інтернет перемагає кабель: Головний тренд — перехід в онлайн. Для обох груп респондентів основним способом перегляду телеканалів став інтернет (онлайн-платформи), а не кабельне чи ефірне ТБ. Це обрали 60% користувачів lifecell TV та 65% інших абонентів.

Хто і скільки дивиться? Користувачі спеціалізованих додатків (lifecell TV) дивляться телебачення значно активніше — 93% проти 66% серед тих, хто не користується сервісом. Українці проводять біля екранів чимало часу:

37% користувачів lifecell TV дивляться ТБ понад 4 години на день .

користувачів lifecell TV дивляться ТБ понад . Ще 53% витрачають на це 2–3 години щодня.

Найактивніша телеаудиторія — люди віком 35+.

Улюблені жанри: Попри війну, українці шукають розради у кіно. Рейтинг найпопулярніших телеканалів виглядає так:

Фільмові канали — 80%. Розважальні — 41%. Історичні та наукові — по 38%. Новинні — 32%. Цікаво, що канали, присвячені суто військовій тематиці, обирають лише 13% опитаних.

Серіали та кіно: молодь дивиться більше Фільми та серіали залишаються головним контентом для понад 90% аудиторії.

Найактивніші глядачі — вікова група 26–45 років (кожен четвертий переглядає 7+ фільмів на тиждень).

(кожен четвертий переглядає 7+ фільмів на тиждень). Простежується чітка тенденція: що молодша аудиторія, то більше серій на тиждень вона дивиться.

У жанрових вподобаннях лідирують детективи (62%) та комедії (60%), випереджаючи наукову фантастику та бойовики.

Головним бар’єром для підключення платних сервісів 53% опитаних назвали ціну.