Компания Lifecell закрывает сразу 40 тарифов: кому придется переходить на новые условия обслуживания?

Компания Lifecell является популярным мобильным оператором. Особую популярность оператор получил, когда впервые начали отключать свет. Лайфселл на тот момент предлагал наиболее стабильный мобильный интернет для жителей многих областей. Также этот оператор выгодно выделялся среди других своими более дешевыми тарифными планами и их хорошим наполнением. Однако, вероятно, компании больше не выгодно сотрудничать на таких условиях. Поэтому в Лайфсел сообщили, что закроют 40 тарифных планов. Некоторые исчезнут совсем, а другие продолжат работать, но уже на других условиях (будут иметь другую стоимость и обновленное наполнение).

О каких тарифах речь?

В список входит множество тарифов: от бюджетных до довольно дорогих. Оператор внес в список следующие тарифные планы: “Школьный Лайф”, “Просто Лайф 2020”, “Просто Лайф. Регион 2020”, “Практический”, “Льготный”, “Железная Двадцатка”, “Удобный”, “BiP Жара”, “BiP Жара Плюс”, “ХайП”, “Жара Лайт”, “Жара Лайт 2021”, “Смарт М”, “Смарт L”, “Хитмейкер”, “Смарт Лайф, “Регион 2020”, “БОМБА”, “Лайфхак PLATINUM”, “Platinum Лайф 2 “Platinum 2019” и “Platinum Plus”, “Premium” с пакетами услуг “Premium” и “Premium Exclusive”, “Platinum Лайф”. Регион 2020″, “Интернет БЕЗРАЖ 2020”, “Свободный Лайф. Регион 2020”, “Лайфхак Контракт”, “Комфорт”, “Platinum Контракт”, “Premium Contract” с пакетами услуг “Premium” и “Premium Exclusive”, “Гаджет 2020” с пакетами услуг “Смарт 2020”, “Планшет 2020” “, “4 Безлимита”, “Смарт Лайф 2020”, “Интернет Жара”, “Интернет БЕЗГРАНИЦ”, “Свободный Лайф 2020”, “Лайфхак”, “Свобода Плюс” с пакетами услуг “XS”, “S”, “M”, “L”.

“В период с 17 февраля 2025 года по 20 марта 2025 года некоторые тарифные планы будут закрываться. Начиная с 10 февраля 2025 года абоненты будут сообщаться в SMS о начале их обслуживания на условиях новых тарифных планов”, – заявили в компании.

Клиенты компании не слишком удовлетворены таким решением

Люди уже начинают возмущаться, ведь говорят, что им приходят сообщения о том, что тариф можно изменить лишь на значительно дороже и в целом предлагают очень мало вариантов: максимум 2-3.