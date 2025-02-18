Відомий астролог поділився точною датою закінчення війни і розповів, як це відбуватиметься

Ймовірну дату закінчення війни прогнозували вже не один раз. Астрологи, нумерологи, тарологи та інші представники схожих наук навперебій діляться своїми прогнозами, які на жаль, поки що не збулися. Проте, деякі спеціалісти ще раніше зазначали, що війна триватиме точно до 2025 року й одним серед таких астрологів є Дмитро Уранус. Він зазначає, що й наразі дотримується своєї позиції й каже, що війна триватиме у 2025 році, але є й велика ймовірність, що у цьому ж році вона й закінчиться. Дмитро назвав очікуваний період закінчення війни та сказав, які ще розвитки подій можуть чекати на українців.

Коли закінчиться війна?

Дмитро Уранус зазначає, що всі карти, які він вивчив та проаналізував показують на те, що наприкінці квітня буде багато переломних подій й можливо настане якщо не повноцінний мир, то принаймні повне припинення бойових дій.

«Навесні відкриється реальна можливість проведення ефективних переговорів про припинення вогню, перемир’я або про заморожування конфлікту. Ці процеси будуть розтягнуті в часі на кілька місяців», – додав Уранус.

Тобто експерт зазначає, що війна навесні може закінчитися не перемогою однієї зі сторін, а за допомогою мирних перемовин.

Також Уранус додав, що бачить ще одну ймовірну дату закінчення бойових дій й вона припадає на кінець літа.

“Найпізніша дата закінчення цієї стадії війни – липень-серпень 2025 року. Але точно до дня Незалежності України“, – зазначив астролог.

Є й негативний прогноз

Не обійшлося й без ложки дьогтю у цих прогнозах. Астролог додав, що все може обернутися й вкрай негативно, якщо війна затягнеться до осені. Звісно така ймовірність є малою, адже карти вказують на протилежне. Проте якщо все ж таки одна зі сторін не погодиться припиняти вогонь, то для України це матиме плачевні наслідки.