Втратив терпіння: Ілон Маск задумався над відключенням Twitter для Європи

Власник соціальної мережі X американський мультимільярдер Ілон Маск через новий закон про цифрові послуги розглядає можливість її блокування та подальшого виведення з Європи. Про це з посиланням на добре поінформоване джерело, повідомляє видання Business Insider .

За словами джерела, Маск відчуває все більше розчарування через необхідність дотримуватися закону про цифрові послуги. Тому підприємець обговорював можливість зробити мережу X недоступною в Європейському Союзі , заблокувавши доступ до неї користувачів.

Видання зазначає, що Маск цього року щонайменше двічі провів зустрічі з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном. Під час них обговорювалося, які дії має здійснити соцмережа X, щоб відповідати закону про цифрові послуги. Джерело стверджує, що після цих зустрічей Маск «втратив терпіння».

Раніше повідомлялося , що Євросоюз розпочав розслідування щодо соцмережі X (раніше Twitter) з метою перевірки факту поширення дезінформації щодо конфлікту в Ізраїлі .