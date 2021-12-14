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Названа найпопулярніша пісня в TikTok за весь 2021 рік

14.12.2021
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TikTok

У популярній соціальній мережі TikTok визначилися з найпопулярнішими піснями, під які створювалися ролики в році, що минає.


Відзначено, що найбільшою популярністю по всьому світу у 2021 році користувалися електроніка, поп, реп, хіп-хоп та танцювальна музика.

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Головним хітом названий Astronaut in the Ocean від репера Masked Wolf з Австралії. Цей трек зайняв лідируюче місце у рейтингу найпопулярніших треків.

Друге місце у кавера на пісню «Beggin’» від італійського гурту Måneskin. А третє місце – твори виконавця Popp Hunna під назвою «Adderall».

Раніше повідомлялося, що у TikTok з’явився конкурент – нова соціальна мережа Octi.

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14.12.2021
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