Айтішник викинув 7500 біткоїнів, а тепер вимагає $500 млн за те, що йому не дозволяють копатися на звалищі

У 2013 році британець Джеймс Гауеллс випадково викинув жорсткий диск, на якому зберігалася інформація про 7500 біткоїнів. Ось уже понад десять років 39-річний чоловік зайнятий пошуками HDD. Приступити до масштабного перекопування звалища йому заважає міська влада Ньюпорта. Зневірений хлопець вирішив подати до суду з вимогою виплатити йому $500 мільйонів.

Чому саме така сума? Тому що приблизно стільки сьогодні коштують 7500 біткоїнів. При цьому Джеймс Гауеллс стверджує, що насправді не хоче отримати від міської ради цю суму. Він просто розраховує, що позов спонукає владу дозволити йому обшукати звалище разом зі своїми соратниками.

За останні десять років пошуків Гауеллс звільнився з IT і зібрав команду «інвесторів», яким пообіцяв 70% від суми загубленого. Однак міська влада поки що стоїть на своєму і не дозволяє «розкопки» через те, що вони можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.