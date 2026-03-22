Microsoft нарешті скасовує примусові оновлення Windows: користувачам повертають контроль над ПК

Десять років тому компанія Microsoft вирішила, що користувачі більше не повинні самостійно керувати оновленнями своїх комп’ютерів. Спочатку ідея здавалася корисною — примусові патчі мали оперативно захищати системи від вразливостей. Проте реальність виявилася іншою: ПК почали самовільно перезавантажуватися посеред робочого дня, знищуючи незбережені дані. Згодом цей механізм почали використовувати для нав’язування браузера Edge чи інтеграції небажаних кнопок Copilot.

Але тепер цій епосі, схоже, настає кінець.

Кінець раптовим перезавантаженням

Керівник підрозділу Windows Паван Давулурі анонсував кардинальні зміни в політиці оновлень компанії. Головна новина: користувачі знову зможуть відкладати встановлення патчів «на стільки, на скільки буде потрібно». Крім того, повертається довгоочікувана можливість просто вимкнути або перезавантажити комп’ютер без обов’язкового встановлення накопичених оновлень.

Microsoft не відмовляється від автоматичних апдейтів повністю, проте офіційно зобов’язується обмежити обов’язкові перезавантаження до одного разу на місяць. Для тих, хто бажає отримувати патчі безпеки швидше, залишать відповідну опцію в налаштуваннях.

Масштабна оптимізація Windows 11 у 2026 році

Окрім зміни політики оновлень, компанія анонсувала велику роботу над якістю самої операційної системи протягом цього року. У планах розробників:

Покращення загальної продуктивності та стабільності системи.

Суттєве зниження споживання оперативної пам’яті.

Прискорення запуску «Провідника» та інших базових застосунків.

Скорочення кількості системних збоїв та покращення роботи драйверів.

Більш надійний та швидкий вихід комп’ютера з режиму сну.

Спрощене перше налаштування системи

Ще одним «головним болем» користувачів був процес початкового налаштування нового пристрою (OOBE), який іноді розтягувався на понад годину. Давулурі пообіцяв, що тепер користувачі зможуть пропускати пошук оновлень під час першого запуску, щоб максимально швидко дістатися робочого столу.

Також скоротиться кількість екранів налаштування і проміжних перезавантажень. А для власників портативних консолей додали приємний бонус: підтримку геймпада при створенні PIN-коду, що позбавить необхідності обов’язково тягнутися до сенсорного екрана.