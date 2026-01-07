MEGOGO ексклюзивно показуватиме Суперкубок Іспанії до 2028 року

Медіасервіс MEGOGO оголосив про підписання ексклюзивного контракту на трансляцію матчів Суперкубка Іспанії з футболу на території України. Угода розрахована на три сезони і діятиме до 2028 року включно.

Формат та учасники Цьогорічний турнір пройде з 7 по 11 січня у Саудівській Аравії. За трофей змагатимуться чотири гранди іспанського футболу: чинний чемпіон «Барселона», володар Кубка «Атлетік», а також «Реал» (Мадрид) та «Атлетіко».

Розклад трансляцій Українські глядачі зможуть побачити всі матчі турніру наживо.

7 січня (сьогодні): Перший півфінал «Барселона» — «Атлетік». Передматчева студія розпочнеться о 20:30. Коментатори: Володимир Кобельков та Віталій Кравченко.

Другий півфінал «Атлетіко» — «Реал Мадрид». Старт студії о 20:30. Коментатори: Олександр Новак і Сергій Лук'яненко.

Фінальний поєдинок відбудеться 11 січня.

Де дивитися Перегляд матчів доступний користувачам передплат «Спорт» та «MEGOPACK». Директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко підкреслила, що придбання прав на цей турнір є логічним продовженням стратегії сервісу, який вже транслює Ла Лігу (права на чемпіонат продовжено до 2028 року).

Історична довідка Рекордсменом турніру є «Барселона», яка вигравала Суперкубок 15 разів. У «Реала» — 13 трофеїв, «Атлетік» перемагав тричі, а «Атлетіко» — двічі.