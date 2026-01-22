Євро-2026 з футзалу: MEGOGO покаже турнір в Україні, матчі збірної будуть у вільному доступі

Медіасервіс MEGOGO офіційно оголосив про отримання ексклюзивних прав на трансляцію чемпіонату Європи з футзалу 2026 року. Турнір, у якому візьмуть участь 16 найкращих команд континенту, пройде з 21 січня до 7 лютого у Латвії, Литві та Словенії.

Де дивитися: Усі матчі турніру (окрім поєдинків за участі Білорусі) будуть доступні на медіасервісі за передплатами «Спорт» та «MEGOPACK».

Однак для вболівальників є чудова новина: більшість матчів збірної України, а також окремі ігри інших команд, показуватимуть безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ». Цей канал доступний у цифровій ефірній мережі Т2, а також у кабельних мережах.

Старт збірної України: «Синьо-жовті», які є одними з фаворитів турніру після здобуття «бронзи» на ЧС-2024, розпочнуть свій шлях матчем проти Вірменії. Гра відбудеться 22 січня о 17:00. Коментуватиме поєдинок Сергій Лукʼяненко, а експертом у студії виступить відомий тренер Олег Шуст.

Розклад найближчих топ-матчів:

21 січня, 17:00: Хорватія – Франція (MEGOGO СПОРТ)

Хорватія – Франція (MEGOGO СПОРТ) 22 січня, 17:00: Вірменія – Україна (MEGOGO СПОРТ)

Вірменія – Україна (MEGOGO СПОРТ) 23 січня, 21:30: Словенія – Іспанія (MEGOGO СПОРТ)