iPhone 15 Pro підключили до телевізора та запустили на ньому RE Village

Китайський блогер та автор популярного YouTube-каналу Vincent Zhong продемонстрував незвичайний експеримент.

Він підключив свій iPhone 15 Pro до телевізора та запустив на ньому гру Resident Evil Village. Цікаво, що для керування у грі використовувався геймпад DualSense від Sony.

Таким чином смартфон став повноцінною заміною ігрової консолі, порівнянної за потужністю з PlayStation 4.

Гра працювала у роздільній здатності 720p при 30 кадрах на секунду і підтримувала HDR. Це особливо вражає з огляду на те, що все оброблялося не спеціалізованою ігровою консоллю, а звичайним телефоном на мобільному чіпі A17 Pro.

Користувачі в мережі вже почали обговорювати, що Apple могла б випустити спеціалізовані аксесуари, такі як фірмовий тримач у вигляді геймпада. Це дозволило б iPhone 15 Pro конкурувати з такими портативними консолями, як Nintendo Switch.