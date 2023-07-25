У месенджер Viber додали «віртуального друга»: такого немає у Telegram та WhatsApp

Цікаву фічу додали у свій месенджер розробники Viber. Для спілкування став доступним віртуальний персонаж на базі штучного інтелекту на ім’я Kuki . Бот допоможе скрасити самотність і скоротити час, коли нема чим зайнятися.

Це не особиста технологія Viber, створенням компаньйона займалася стороння компанія ICONIQ. Віртуального персонажа вже можна вважати досить відомим, Kuki встигла промайнути в рекламі бренду H&M, побути моделлю модного журналу Vogue та доступна у популярній грі Roblox.

Kuki повністю заточена під розваги, тому не варто порівнювати її з іншими популярними чат-ботами на кшталт ChatGPT. Програмувати та вирішувати завдання вона за вас не буде, зате може пограти в ігри, поділитися гороскопом на день, зробити розклад на Таро, пожартувати чи просто підтримати розмову на довільну тему.

Почати спілкування з ботом просто. Достатньо знайти Kuki у пошуку Viber та написати що-небудь. Поки що подібної фічі немає в інших месенджерах, але, можливо, скоро віртуальні співрозмовники перетворяться на новий тренд.