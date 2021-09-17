Смартфони Samsung отримали Android 12: Список моделей

Власники смартфонів Samsung отримали доступ до новітньої версії Android 12 з фірмовою оболонкою від виробника One UI 4, що пропонує широкі можливості кастомізації.





В офіційному повідомленні компанія уточнює , що мова йде про бета-версію, встановити яку можна на Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra.

На сьогоднішній день програма бета-тестування доступна в Великобританії, Німеччині, Індії, Китаї, Польщі, США та Південній Кореї.

Крім функцій, передбачених в Android 12 розробниками з Google, інженери Samsung у фірмовій оболонці One UI 4 реалізували додаткові можливості.

Це, зокрема, новий інтерфейс, широкий вибір візуальних тем, включаючи головний екран, іконки, повідомлення і так далі. Крім того, зручні настройки конфіденційності дозволяють швидко дізнатися, яка програма використовує камеру або мікрофон, і тут же відкликати дозвіл. Також можна переглядати дозволи, видані додаткам за минулу добу і минулий тиждень.