Список смартфонів Xiaomi та Redmi, які більше не отримуватимуть оновлення

Смартфони Xiaomi одні з найкращих на ринку за співвідношенням ціни та якості. Однак, і вони мають мінус – короткий термін підтримки оновленнями. Справа в тому, що раніше пристрої лінійки Mi отримували всього два великі апдейти Android, а моделі Redmi взагалі оновлювалися лише один раз.





Потім компанія трохи переглянула свою політику і тепер для сімейства Mi передбачено цілих три апдейти, а Redmi Note оновлюються двічі. Проте нічого не змінилося для бюджетників Redmi – їм, як і раніше, належить одна версія «зеленого робота».

Спираючись на таку модель поширення апдейтів, портал Xiaomiui, що спеціалізується на телефонах бренду, склав два списки. До першого увійшли актуальні телефони, які вже точно не отримають апдейт до наступної версії операційної системи, а до другого – ті, чия підтримка припиниться в найближчому майбутньому.

Ці телефони Xiaomi на Android 11 не оновляться до Android 12:

Mi 9 | Mi 9SE | Mi 9 Lite

Mi 9T | Mi 9T Pro

Mi CC9 | Mi CC9 Meitu

Redmi K20 | Redmi K20 Pro | Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 8 | Redmi Note 8T | Redmi Note 8 Pro

Redmi 9A | Redmi 9AT | Redmi 9i | Redmi 9C

POCO C3 | POCO C31

Список телефонів, які залишаться на Android 12 і не отримають Android 13:

Redmi 9 | Redmi 9 Prime | Redmi 9T | Redmi 9 Power

Redmi Note 9 (4G/5G) | Redmi Note 9S | Redmi Note 9T 5G | Redmi Note 9 Pro | Redmi

Redmi Note 9 Pro 5G | Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K30 4G | Redmi K30 5G | Redmi K30 Ultra | Redmi K30i 5G | Redmi K30 Racing

Redmi 10A | Redmi 10C

POCO C4

POCO X3 | POCO X3 NFC

POCO X2 | POCO M2 | POCO M2 Pro

Mi 10 Lite | Mi 10 Youth Edition | Mi 10i | Mi 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Зазначимо, що деякі телефони з вищевказаних списків можуть отримувати оновлення інтерфейсу MIUI, але без головних фішок свіжих версій Android, як покращений центр повідомлень в Android 13.

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