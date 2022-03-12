Список смартфонів Xiaomi та Redmi, які більше не отримуватимуть оновлення
Смартфони Xiaomi одні з найкращих на ринку за співвідношенням ціни та якості. Однак, і вони мають мінус – короткий термін підтримки оновленнями. Справа в тому, що раніше пристрої лінійки Mi отримували всього два великі апдейти Android, а моделі Redmi взагалі оновлювалися лише один раз.
Потім компанія трохи переглянула свою політику і тепер для сімейства Mi передбачено цілих три апдейти, а Redmi Note оновлюються двічі. Проте нічого не змінилося для бюджетників Redmi – їм, як і раніше, належить одна версія «зеленого робота».
Спираючись на таку модель поширення апдейтів, портал Xiaomiui, що спеціалізується на телефонах бренду, склав два списки. До першого увійшли актуальні телефони, які вже точно не отримають апдейт до наступної версії операційної системи, а до другого – ті, чия підтримка припиниться в найближчому майбутньому.
Ці телефони Xiaomi на Android 11 не оновляться до Android 12:
- Mi 9 | Mi 9SE | Mi 9 Lite
- Mi 9T | Mi 9T Pro
- Mi CC9 | Mi CC9 Meitu
- Redmi K20 | Redmi K20 Pro | Redmi K20 Pro Premium
- Redmi Note 8 | Redmi Note 8T | Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9A | Redmi 9AT | Redmi 9i | Redmi 9C
- POCO C3 | POCO C31
Список телефонів, які залишаться на Android 12 і не отримають Android 13:
- Redmi 9 | Redmi 9 Prime | Redmi 9T | Redmi 9 Power
- Redmi Note 9 (4G/5G) | Redmi Note 9S | Redmi Note 9T 5G | Redmi Note 9 Pro | Redmi
- Redmi Note 9 Pro 5G | Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K30 4G | Redmi K30 5G | Redmi K30 Ultra | Redmi K30i 5G | Redmi K30 Racing
- Redmi 10A | Redmi 10C
- POCO C4
- POCO X3 | POCO X3 NFC
- POCO X2 | POCO M2 | POCO M2 Pro
- Mi 10 Lite | Mi 10 Youth Edition | Mi 10i | Mi 10T Lite
- Mi Note 10 Lite
Зазначимо, що деякі телефони з вищевказаних списків можуть отримувати оновлення інтерфейсу MIUI, але без головних фішок свіжих версій Android, як покращений центр повідомлень в Android 13.