У Китаї вперше дозволили комерційне використання імплантатів типу «мозок-комп’ютер»

Китай зробив історичний крок у розвитку нейротехнологій. У країні офіційно видали перший дозвіл на комерційне використання імплантованого нейроінтерфейсу (мозок-комп’ютер). Новітня система покликана допомогти людям із важкими порушеннями рухових функцій повернути частину втрачених можливостей.

Як працює новий нейроінтерфейс

Розробником інноваційної технології виступила компанія Neuracle Medical Technology (NMT), заснована ще у 2011 році. До цього часу подібні технології залишалися переважно в стінах лабораторій і використовувалися виключно для наукових досліджень та клінічних випробувань.

Їхній імплантат має розмір приблизно з монету. Головна перевага пристрою полягає в тому, що він встановлюється на поверхню кори головного мозку і не проникає глибоко в саму тканину. Це суттєво знижує ризик хірургічних ускладнень та пошкоджень. Прототип зчитує нейронні сигнали мозку, перетворює їх на цифрові команди та дозволяє силою думки керувати зовнішніми маніпуляторами, наприклад, біонічними протезами чи роботизованими кінцівками.

Кому допоможе технологія майбутнього

Насамперед пристрій призначений для пацієнтів із травмами спинного мозку, паралічем, боковим аміотрофічним склерозом (БАС) та важкими наслідками інсульту. Якщо розробка та тестування триватимуть успішно, у майбутньому такі системи зможуть використовуватися для відновлення не лише базових рухів, а й зору, мовлення та інших життєво важливих функцій організму.