Принцеса Діана передбачила свою смерть за два роки до трагедії

Принцеса Діана за два роки до автокатастрофи, яка забрала її життя, передбачила трагедію. Матеріал про це розміщено у виданні PageSix .





Журналістам Daily Beast стало відомо про документальний серіал «Розслідування Діани». У ньому розповідається, як принцеса особисто зустрічалася із юристом Віктором Мішконом. Колишня дружина принца Чарльза просила Віктора про зустріч у 1995 році — за два роки до смерті — вона хотіла розповісти про свої думки і під час бесіди розповіла, що помре в автокатастрофі, і вона буде підлаштована.

“Або помру, або буду серйозно поранена” , – говорила Діана.

Також у серіалі розповідається, що Мішкон передав запис про зустріч із принцесою комісару лондонської поліції серу Полу Кондону, проте він її приховав і про існування цього запису стало відомо лише коли його після відставки змінив на посаді Джон Стівенс.