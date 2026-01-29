Український актор і телеведучий таємно одружився в США

Український актор і телеведучий Богдан Юсипчук, відомий своїми титулами «Містер Україна-2014» та «Mister Sea World-2018», змінив сімейний статус. 37-річний артист повідомив, що офіційно одружився зі своєю коханою Веронікою, з якою перебував у стосунках понад чотири роки. Церемонія розпису відбулася ще 11 січня у місті Санта-Барбара (США), відомому завдяки однойменному культовому серіалу.

Пара підійшла до вибору моменту для шлюбу з особливою увагою до символізму. За словами Юсипчука, вони розписалися об 11:11 ранку. Такий час і дату обрала наречена після консультацій з астрологами та фахівцями з місячного календаря, а актор вирішив не сперечатися з майбутньою дружиною. Для важливої події Богдан обрав класичний чорний костюм, а Вероніка — коротку білу сукню з укороченою фатою.

Актор, який запам’ятався глядачам за роллю у ситкомі «Одного разу під Полтавою», зазначив, що зараз має інші життєві пріоритети та почувається щасливим у шлюбі. Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Юсипчук займався волонтерською діяльністю в Україні, проте згодом виїхав за кордон і наразі проживає у Сполучених Штатах.