Індійські цензори малювали в «Опенгеймері» чорну сукню на оголеній Флоренс П’ю

Закони сильно відрізняються від країни до країни, і багато картин у світовому прокаті нещадно ріже цензура. Не уникнув цієї долі і новий фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер». У кінотеатрах Індії показували версію стрічки, де зацензурили оголену Флоренс П’ю. Причому, варто визнати, зробили це дуже вправно, підмалювавши акторці чорну CGI-сукню.

Ймовірно, цензурі «Опенгеймер» піддали заради рейтингу U/A, це помірний контент для дорослих, який можуть дивитися діти до 12 років під наглядом батьків. Цифрова сукня на актрисі вийшла не те щоб дуже правдоподібною, але індійські глядачі каверзи не помітили.

А коли дізналися, що у фільмі насправді мала бути оголена, то дуже здивувалися. Історія навіть потрапила до місцевої преси, а Twitter вибухнув цілою хвилею жартів. «Нагорода за кращу комп’ютерну графіку присуджена раді цензури Індії за чорну сукню Флоренс П’ю «Оппенгеймере», – поіронізував один із користувачів.

Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль, теж висловився про постільні сцени :

Нолан знав, що ці сцени принесуть фільму рейтинг R (прим: для дорослих). І коли ви їх побачите, то зрозумієте, що це страшенно потужно, і вони там не просто так. Вони ідеальні. А Флоренс просто приголомшлива».