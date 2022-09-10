Что будет после окончания срока действия отсрочки от мобилизации

Многих украинцев сейчас интересует, что будет происходить после окончания отсрочки от мобилизации. Такие отсрочки являются одноразовыми, многие граждане их уже получили. Сообщается, что после завершения срока их действия, людям начнут вручать повестки.





Однако бояться того, что прямо из военкомата человека заберут в армию, не стоит. Все эти мифы не соответствуют действительности, а постановка мужчин на военный учет сегодня есть обязательной и уклонение является нарушением закона.

Гражданин Украины может повторно получить повестку, данный факт подтверждают в Министерстве обороны Украины, но это значит, что дальше человека сразу ожидает призыв в армию и дальнейшая служба в ВСУ.

Повестки могут вручать не только по месту прописки или фактического проживания. Законом разрешается выдавать их по месту работы, в общественных местах (парки, скверы, улицы), а также на блокпостах.

Порядок вручения повестки

Вручить повестку имеет право только уполномоченное лицо. В данном случае речь идет о представителях органов местного самоуправления, руководителях предприятий и организаций. На повестке в обязательном порядке должна быт указана такая информация:

ФИО призывника;

дата рождения;

место работы;

вид повестки (призыв в ВСУ или необходимость в прохождении медицинской комиссии или другое).

Также обязательно должны быть указаны дата, время и адрес, куда нужно прибыть призывнику. На этом не все, призывника обязаны уведомить, какие документы он должен с собой принести, где и какие печати должны стоять на них.

Если, хоть один пункт не будет выполнен, повестка может считаться недействительной. В случае неявки призывник должен будет явиться в суд, а далее уплатить административный штраф, если не сможет объяснить причину отсутствия. Хотя такое происходит за редким исключением.

Сегодня мужчины с особой ответственностью относятся к повесткам и не боятся вступать в ВСУ и защищать территориальную целостность Украины.