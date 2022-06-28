У ПриватБанку українцям виплачують по 2200 грн: хто може отримати

ПриватБанк почав виплачувати неповнолітнім українцям та підліткам, що змушені були покинути свої домівки через війну, фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Наразі громадяни України у віці від 14 до 18 років можуть отримати гроші, перераховані міжнародною організацією за допомогою Western Union. Сума такої допомоги складає 2200 грн, однак щоб її отримати юному переселенцю потрібно буде відкрити власну карту у ПриватБанку.





Як повідомили у прес-службі державного банку, оформити картку для виплат неповнолітній українець може в будь якому відділенні Привату. Для цього навіть не потрібна присутність його батьків чи опікунів. Окрім того, під час зарахування грошової допомоги на карту, фінансова установа не знімає жодної комісії.

Кожному учаснику програми ООН перш за все повинно прийти СМС-повідомлення про те, що його переказ Western Union вже надійшов. Також у повідомленні буде міститися номер переказу. З його допомогою неповнолітній клієнт банку зможе зарахувати гроші на власну карту.

Варто зазначити, що діти віком від 14 до 16 років матимуть можливість отримати адресовані їм кошти лише на картку через мобільний банкінг Приват24 або у відділенні. Тоді як для переселенців у віці 16-18 років доступно значно більше опцій. З метою зарахування допомоги вони можуть скористатися, терміналом, банкоматом, додатком Приват24, подзвонити на гарячу лінію банку за номером 3700 або написати в онлайн-підтримку.

Нагадаємо, що за час війни українці вже встигли отримати більш ніж 600 тисяч грошових переказів від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Ця організація, як і Міжнародний комітет Червоного Хреста, активно підтримує українців, що постраждали внаслідок військових дій та змуфшені були тікати зі своїх домівок до безпечних регіонів. Наразі загальна сума, яку перерахував ООН на допомогу нашим співгромадянам, складає майже 85 млн. дол.