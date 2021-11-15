Подорожчає стратегічно важливий продукт для мільйонів українців

Вже в цьому місяці картопля може вирости в ціні. Як пояснює Микола Гордійчук – директор насіннєвої компанії “Агріко Україна” ціна на продукт ще остаточно не сформована. Спекотна погода негативно вплинула на якість продукту. Реальна ціна сформується тільки до кінця листопада, тоді ж стане відомо скільки картоплі є в запасах.





До того моменту вартість продукту залишиться на тому ж рівні, що зараз. Справа в тому, що фермери намагаються продати картоплю низької якості. Йдеться про дрібні бульби і ті, що втратили товарний вигляд.

Також фахівець додав, що на Заході України ситуація відносно хороша. На півночі якість врожаю залишає бажати кращого, свій слід залишила сильна спека і відсутність опадів. В інших регіонах України ситуація плачевна.

У південних регіонах частіше вирощують ранні сорти. На цій території були сильні зливи, що спровокувало розвиток хвороб. Істотна частина врожаю заражена грибком і бактеріозом.

Після збору врожаю бульби швидко втрачають товарний вигляд або зовсім псуються. Фермери, боячись втратити прибуток, намагаються позбутися товару, для зберігання якого немає належних умов. Виходить, що вартість картоплі буде досить низькою до тих пір, поки ринок не позбавиться від товару поганої якості.

Нещодавно Україна зайняла лідируючі позиції в Східній Європі. Це без урахування країн Євросоюзу. Саме у нас картопля коштує найменше. Якщо порівнювати з цим же періодом 2020 року, картопля коштує в середньому на 20% дешевше. Враховуючи надлишок продукту на вітчизняному ринку, фахівці не виключають, що цей пул картоплі в цьому році експортують в Росію за посередництва Білорусі.