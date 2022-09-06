Військові пенсіонери зможуть отримувати виплати через ПриватБанк

Військові пенсіонери отримуватимуть виплати за новою програмою. Тому перед багатьма з них постало питання «клієнтом якого банку стати»: державного чи комерційного? З одного боку комерційні фінансові установи дають багато додаткових бонусів: кашбеки, подарунки.





З іншого боку державні установи є кращим гарантом того, що персональні дані та готівка під захистом. Тому краще обирати другий варіант.

Відтак оформити банківську картку можна буде у ПриватБанк всього за декілька хвилин. Для цього варто лише 1 раз звернутися у будь-яке відділення банку.

Ще у липні ПриватБанк запустив випуск карток для пенсіонерів військових. Переваг у програми дійсно багато, її вже оцінили користувачі.

По-перше, заява швидко оформлюється. При собі необхідно мати мінімум документів, щоб відкрити таку картку. Приходити необхідно лише 1 раз. Якщо загубили картку, то її заміна на нову займе 15 хвилин.

По-друге, пенсія нараховується на карту день у день. А це значить, що ніяких затримок із виплатами не буде ні у вихідні, ні у святкові дні.

По-третє, готівку можна знімати без зняття %. Навіть, якщо людина хоче сплатити комунальні послуги цією карткою, з неї не будуть знімати додаткові кошти за проведення операції.

Усі власники таких пенсійних карток отримують безкоштовне смс-оповіщення від банку про зарахування пенсії, баланс на карті після зняття готівки тощо. А це надзвичайно зручно.

Разом з тим військові пенсіонери можуть самостійно обирати банк для виплат. Це передбачено законом. Відповідні законопроєкти Верховна Рада України прийняла ще у червні. Саме тоді вона звільнила військових від податків на війну та оптимізувала систему пенсійних нарахувань. Раніше пенсії можна було отримувати лише через поштові відділення або «Ощадбанк».