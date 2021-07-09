Подзвонили і скинули: кому потрібні такі “порожні” дзвінки

За останній рік в Україні різко зросла кількість скарг абонентів всіх великих операторів зв’язку на «німі» виклики, що надходять на телефони в різний час дня і ночі. Хтось дзвонить і скидає дзвінок іноді кілька разів поспіль. Експерти розповіли, хто і навіщо займається подібним і чому передзвонювати небезпечно.





Робот

Загальновідомо, що шахрайські організації ведуть злочинну діяльність, використовуючи свою базу телефонних номерів. Нові дані вони отримують від банків або приватних торгових компаній.

Також деякі організації оснащені системами, що генерують номери самостійно.

Раніше оператори самостійно обдзвонювали всі нові номери потенційних жертв. Сьогодні їхня робота автоматизована – «холодним» обзвоном абонентів займається робот.

На телефон надходить виклик, що провокує 1-2 гудки, якщо хтось бере трубку, то робот відразу обриває зв’язок.

Якщо ж людина після цього передзвонює, то потрапляє в «гарячу» базу. Це означає, що, з точки зору зловмисників, вона – готова до спілкування жертва.

Через деякий час шахраї будуть його «атакувати» дзвінками і СМС в надії обманом виманити гроші або конфіденційні відомості.

Таким чином, основне призначення таких роботів – відокремити «живі» номери від «мертвих».

Обхід фільтрації дзвінків

Систему автоматичної фільтрації дзвінків застосовують сьогодні більшість великих банків і операторів мобільного зв’язку.

Суть її роботи в тому, щоб миттєво блокувати номери шахраїв. Набираючи і скидаючи випадкові номери, зловмисники домагаються збою і обходять фільтрацію дзвінків.

Іноді дзвінки скидають фахівці прямих продажів послуг або продуктів. Справа в тому, що сьогодні за законом не можна дзвонити абонентам та нав’язувати придбання чого-небудь. Це може бути прирівняне до агресивної торгівлі.

Спочатку потенційний покупець повинен погодитися на будь-які пропозиції або самостійно зателефонувати в торгову компанію.

Саме тому продавці намагаються змусити абонентів передзвонити у відповідь на скинутий виклик.

Помічено, що до цього часто вдаються маловідомі медичні центри або салони краси.

Як боротися

Експерти безпеки запевняють, що телефонують таким чином не завжди нешкідливі спамери, продавці або роботи.

У ряді випадків абоненти втрачали гроші з рахунку, ледь набравши номер, з якого надходив і скидався дзвінок. Таке можливо, якщо виклик здійснюють з-за кордону.

Щоб надійно захистити себе від неприємностей, краще не передзвонювати у відповідь на виклик. Крім того, корисно регулярно поповнювати книгу заблокованих номерів.

До речі, сьогодні на смартфон можна встановити сервіс типу TrueCaller, який автоматично визначає підозрілі номери.