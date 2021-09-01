Вчені розповіли, що побачить людина, яка залетить в чорну діру

Допитливість людини може перейти всі межі. Це цікава властивість може змусити її полетіти з земної поверхні і проводити досліди у відкритому космосі. Вивчення чорних дір відкриває нам нові межі пізнання і ставить перед людством нові завдання.





Але що ж знаходиться по той бік темної матерії? І що буде, якщо туди потрапить людина?

Історія чорних дір

Чорні діри – це дивовижні, але насправді дуже прості об’єкти нашого неосяжного Всесвіту. Вони мають лише два важливих параметри: швидкість обертання і масу. Однак побачити їх дуже складно. Вони поглинають світло і відрізнити їх від просторів Всесвіту можна тільки по горизонту подій, який вивергає газ або втягує в себе енергію прилеглої зірки.

Астрофізики вважають, що зірки – це прямі спадкоємці темної матерії. Коли світило віджило своє, воно вибухає і її центр перетворюється в чорну діру. Зовні новий об’єкт Всесвіту “покривається” горизонтом подій. Це поверхню лише ефемерна і позначає простір, віддалене від центру. Але головне властивості горизонту подій – це відсутність сили тяжіння.

Допитлива дитина всередині кожної людини цікавиться, а що буде, якщо кинути в чорну діру предмет або самому потрапити туди?

Людина в пастці

Вивчення чорних дір породило купу вигадок. На цю тему знімають псевдонаукові програми і художні фільми. Варто тільки згадати «Інтерстеллар» і жахнутися від сюжетних поворотів, що там відбуваються. Однак реальність дійсно б нагадувала кіно з Метью Макконахі.

Давайте уявимо, що ви летите в чорну діру, а за вами спостерігає ваш друг Іван. Космос дійсно унікальний і такий погляд на процеси буде набагато легше зрозуміти непідготовленому читачеві.

При наближенні до горизонту подій чорної діри, один буде бачити, що з вами відбуваються незвичайні речі, подібні годиннику Сальвадора Далі. Іван дивитиметься, як ви витягується в довжину і звужуєтесь в ширину. А чим ближче ви будете до горизонту, тим більше вашому другу буде здаватися, що ваша швидкість зменшується.

І ось ви на горизонті подій. Іван бачить, як ви завмерли на місці, розтягнутим по поверхні, і вас смажить випромінювання Хокінга. Друг вже подзвонив в похоронне агентство, так як вважає, що ви вбило розтягування в просторі і зупинка часу. Ситуація не з кращих.

Однак не варто панікувати. Іван бачить картину сумнішу, ніж ви. Ви, звичайно теж вже не врятуєтесь, але прожити набагато довше, ніж в очах товариша цілком реально.

Ваш політ не представляє нічого особливого. Звичайне вільне падіння. Ви не відчуваєте свою вагу, а горизонт подій видно тільки Івану, який явно пошкодував про те, що погодився з вами на цю ризиковану подорож.

Швидше за все ви будете летіти і бачити всюди непроглядну темряву, поки ваш залишок житті не перерве гравітаційна сингулярність. Адже вибратися з чорної діри не можна, так само як не можна відправитись у минуле.

Виходить, що при зіткненні з чорною дірою ви роздвоїлися. Іван бачив вас спотвореним і вмираючим у вогні випромінювань, тоді як другий примірник продовжував падати в темну матерію.

І той і той об’єкт – це ви. Але що ж можна вважати реальним, а що ні?

Реальності не існує

Дійсно виникає питання, хто бачив реальність – ви або ваш друг Іван? Однак його хочеться поставити по-іншому. Хто з вас бачив реальність: ви обидва або ніхто?

Вчені, досліджуючи чорні діри, прийшли до висновку, що дійсність дуже відносна. Неможливо бути об’єктивним досліджуючи об’єкти з різними фізичними властивостями.

Реальність залежить від спостерігача. Для Івана дійсність одна, а для вас, що летить в дірку – інша. Це і є ваше роздвоєння.

У будь-якому випадку, до кінця незрозуміло, наскільки горизонт подій чорної діри безпечний для людини. Все-таки проводити такі аналогії краще на нашій планеті, в цілковитій безпеці. Але вивчення чорних дір дає нам багато корисної інформації про життя в космосі, а можливо і про наше майбутнє.