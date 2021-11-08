Складено ТОП-5 популярних собак, які мають до 5 мільйонів підписників у соцмережах

Ці собаки не літали в космос, як бідна Лайка та й життя ще нікому не встигли врятувати. Але їх уже полюбили за інші риси. Ділимося добіркою найпопулярніших чотирилапих блогерів.





Менні @manny_the_frenchie

Щасливий власник мільйона підписників – французький бульдог Менні з Чикаго. Він любить зніматися в рекламних роликах відомих брендів та фотографуватися з упаковкою гарного корму.

Бульдожка має офіційний сайт «Менні та друзі», де кожен охочий може фінансово допомогти бездомним і хворим хвостикам. Менні бавить підписників милими кадрами і закликає допомагати своїм братам.

Локі @loki

Локи називають «вовчим собакою», оскільки він — суміш мелвільського острівного вовка та аляскинського маламуту. Мальовничі фотографії в Instagram за участю дивовижного творіння дивляться майже два мільйони підписників. Подорожуйте разом з Локі та надихайтеся!

Туна @tunameltsmyheart

Туна – маленьке диво природи. У 2011 році щеня стало популярним за рахунок своєї незвичайної зовнішності. Туна народився із дефектом прикусу. Найчастіше таке відбувається через змішування різних порід.

Фото усміхненого малюка підкорили серця користувачів. Зараз у Туна понад два мільйони підписників. Бажаєте посміхнутися? Загляньте в його блог і помилуйтесь кумедними фото.

Даг @itsdougthepug

Мопс Даг розпочинав свою кар’єру в інтернеті, пародуючи відомих людей на фотознімках. Наразі володар 3,9 мільйонів підписників гуляє червоною доріжкою, супроводжує світових зірок на важливих церемоніях та знімається у різних телешоу.

Гонорар популярного мопса налічується не менше ніж 500 тисяч доларів на рік.

ДжиффПом @jiffpom

Милий собака з 10 мільйонами передплатників! Джифф занесено до Книги рекордів Гіннеса. Його особисте досягнення – найдовша хода на задніх лапах.

На цьому популярність Джиффа не закінчується. Завдяки господарям щеня стало актором, і вже знялося в кліпі Кеті Перрі.