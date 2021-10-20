Названо 7 ознак того, що ваш телефон прослуховується

Вже давно не секрет, що через мобільний телефон можна влаштувати за людиною справжню стеження. Прямо як в кіно. Тільки героєм такого фільму по своїй волі бути не хочеться.





Раніше думка про те, що телефон прослуховується, вселяла страх і обурення. Тепер же частина користувачів звикає до ідеї, що за діями наших смартфонів постійно хтось спостерігає.

Прослуховування може бути вигідним великій кількості осіб: виробникам товарів і послуг, уряду, шантажистам, роботодавцям, колишнім партнерам, пресі.

Відстеження телефонної активності включає в себе перехоплення текстових повідомлень та електронної пошти, запис голосових дзвінків, скріншоти екрану. При бажанні можна навіть віддалено копатися в пам’яті, видаляти і встановлювати додатки, включати мікрофон і прослуховувати побутові розмови.

Що б не говорили розробники, в будь-якій операційній системі можна знайти «дірку», придатну для шахрайських цілей.

На щастя, більшість цих дій не можуть відбуватися зовсім непомітно. Трішки пильності – і ви будете знати напевно, на чиєму боці ваш телефон.

НЕТИПОВА ПОВЕДІНКА АКУМУЛЯТОРА

Сильне нагрівання і швидка розрядка ніколи не відбувалися просто так. На Android і iOS вони були наслідком серйозних неполадок в роботі телефону.

У смартфонів безпричинний нагрів батареї теж відноситься до тривожних ознак. Якщо неприємність цього роду відбувається постійно, телефон відправляється в магазин з претензією. А що відповідають співробітники сервісних центрів? Кажуть, що нагрів – це стандартна поведінка смартфонів при інтенсивній роботі. Apple, наприклад, всерйоз сприймає тільки ті скарги, при яких пристрій гріється настільки, що відключається само по собі.

Причини перегріву бувають різні – від нешкідливих до вельми небезпечних. Найчастіше до нього приводять тривале використання додатків і довга робота екрану. Але в цьому випадку температура не може підвищитися настільки, щоб завдати шкоди мікросхемі.

Чи може гарячий акумулятор бути ознакою прослуховування?

Так, особливо якщо проблема спостерігається в стані спокою. Шпигунське програмне забезпечення працює у фоновому режимі, створюючи велике навантаження на апаратну частину і акумулятор. Звідси надмірне нагрівання без видимих на те причин.

Телефон може грітися і з інших причин: коли лежить під сонцем, стоїть на зарядці, підтримує багато активних процесів. Поспостерігайте, що ще змінилося в його поведінці.

Якщо акумулятор раптово перестав тримати заряд, це сталося не просто так.

Старим пристроям властиво розряджатися швидко, так як їх акумулятори втратили частину своєї ємності. Однак батарея телефону, купленого пару місяців назад, не може зноситися так швидко.

Згадайте, які програми запускалися останнім часом і як вони зазвичай впливали на витрату енергії. Якщо інтенсивність використання не змінювалася, а автономність падає на очах – це нехороший знак. Причина такого явища все та ж: прихована діяльність шпигунської програми.

Постійно гарячий корпус і втрата автономності – це можливі (але зовсім необов’язкові) наслідки роботи шкідливого програмного забезпечення. У будь-якому випадку заходи вживати доведеться, так як нормальне використання телефону в таких умовах буде неможливим.

ПІДВИЩЕНА ВИТРАТА МОБІЛЬНИХ ДАНИХ

Не всі тарифи передбачають безлімітний інтернет-трафік. Якщо вам доводиться контролювати витрату коштів, ви відразу помітите, коли баланс почне спустошуватися швидше звичайного.

Багато нешкідливих додатків обмінюються даними з серверами в фоновому режимі. Це необхідно для їх коректної роботи. Проте, кожна людина хоча б приблизно уявляє, скільки гігабайт інтернету витрачає щомісяця. І коли витрати різко зростають, потрібно терміново шукати причину, оскільки є ймовірність, що дані з вашого телефону витікають кудись не туди.

Якщо шкідлива програма переправляє на сервера зловмисників ваші фотографії, аудіозаписи та листи, вона задіює або домашній Wi-Fi, або тарифний план від мобільного оператора. У будь-якому місці і при підключенні до будь-якої мережі витік трафіку буде мати місце.

НЕБАЖАНА РЕКЛАМА ТА НЕВІДОМІ ДОДАТКИ

У перші дні після покупки телефон стає предметом великого інтересу. Потім, звикнувши до операційної системи і награвшись з новими функціями, багато користувачів заходять в налаштування все рідше і забувають, що взагалі завантажували з магазину додатків.

А між іншим дуже важливо бути в курсі, що встановлено на вашому телефоні і які процеси працюють в фоні. Якщо ви їх не встановлювали, значить, вони потрапили до вас нечесним шляхом.

Щоб підхопити небезпечний додаток, необов’язково кликати в інтернеті на все підряд. Нерідко шахрайські програми потрапляють прямо в офіційні магазини цифрового контенту. У 2019 Apple знайшла в своєму AppStore відразу 17 додатків з прихованою функціональністю. Спочатку вважалося, що в них зашиті трояни, проте насправді там виявилося рекламне ПЗ, що, в цілому, теж не дуже приємно.

Загроза рекламного ПЗ в тому, що воно може відкривати лазівки для хакерів, підтягувати на телефон більш небезпечні програми. До того ж рекламні банери навмисне спливають в найнесподіваніший момент так, що волею-неволею палець потрапляє на них, а хтось в цей час отримує дохід за кліки.

Зрозуміло, як тільки небезпека була виявлена, Apple видалила ці додатки з магазину, однак вони залишилися на пристроях користувачів, які вже встигли їх інсталювати.

За рахунок постійного оновлення рекламного вмісту шкідливі програми збільшують витрату трафіку і вартість мобільного обслуговування на тих тарифах, де непередбачений безлімітний інтернет.

ПРОБЛЕМИ З ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Інтенсивне використання пам’яті призводить до зниження відгуку інтерфейсу. Це явище має насторожувати, однак його легко списати на моральне старіння телефону.

Якщо смартфон був випущений 3 або навіть 4 роки тому і на момент випуску мав біля-топові характеристики, зараз ви не повинні відчувати серйозних проблем з продуктивністю.

Ще небезпечніше, коли шпигунська програма отримує доступ до кореневої папки системи. Ось тоді у зловмисників відкриваються безмежні можливості контролю вашої діяльності. Такий «подарунок» може прилетіти у вигляді шкідливого ПЗ, замаскованого під оновлення всієї системи або якоїсь її частини.

Як з’ясувати, звідки ростуть ноги у слабкої продуктивності? Для початку подивіться, які програми споживають найбільше оперативної пам’яті.

На iOS для цього потрібно зайти в «Налаштування» – «Основні» – «Сховище». На Android 10-ої версії натисніть «Система і оновлення» – «Для розробників» – «Працюючі додатки». Найімовірніше у верхній частині списку виявляться пункти «Фото» та «Музика». На місці ви зможете вирішити, що з цього дійсно використовувалося останнім часом і наскільки інтенсивно.

ДИВНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Деякі явні ознаки проблем з безпекою користувачі просто ігнорують.

Те, що виглядає як спам (наприклад, SMS з набором цифр, букв і символів), може виявитися слідами роботи шпигунського ПЗ або закодованими даними, якими заражений додаток обмінюється зі своїм творцем. Ви можете вирішити, що раз не відкриваєте подібні послання, то і турбуватися нема про що. Але в цьому випадку бездіяльність не допоможе.

Також якщо хтось із ваших контактів поскаржився, що з вашого номера приходять незрозумілі повідомлення, телефон слід перевірити на наявність вірусів. Можливо шахрайський додаток, встановлений на вашому пристрої, почав пошуки нових жертв.

Не ігноруйте будь-яку активність девайса, яка хоч трохи відрізняється від звичної. Вивчіть ланцюжки повідомлень в соціальних мережах і месенджерах, перевірте папку «Відправлені» або «Вихідні» в електронній скриньці. Якщо не можете згадати, за яких обставин відправляли той чи інший мейл, займіться перевіркою смартфона на віруси.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД САЙТІВ

Фейкові веб-сторінки – дуже старий, але все ще робочий метод обдурювання користувачів. Стати його жертвою, як показує історія, може абсолютно кожен. Наслідки бувають різні – від автоматичної підписки на платний сервіс до прихованої установки шпигунського ПЗ і більш серйозних загроз.

Деякі шахрайські додатки діють як проксі-сервери: перехоплюють дані між вашим пристроєм і сайтом, а також можуть підміняти вміст веб-сторінок. Це може відбуватися як в звичайному режимі браузера, так і в приватному.

При таких умовах будь-які особисті дані, введені в онлайн-форми, витікають в руки шахраїв, а потім використовуються для шантажу або продаються в даркнеті зацікавленим особам.

Потрібно мати дуже досвідчене око, щоб запідозрити підробку. Відмінності від оригінального сайту можуть бути зовсім незначними – наприклад, неточно перемалювати логотип, погіршена роздільна здатність іконок та ін.

А буває так, що давно знайомий сайт починає експериментувати з новим дизайном, тоді перераховані візуальні зміни ні про що погане не говорять. Якщо у вас виникли підозри, що телефон перекинув вас не на той сайт, який потрібен, відкрийте на комп’ютері або ноутбуці повноцінну веб-версію і порівняйте її з мобільною (правда, тут потрібно враховувати, що багатьом сайтам властива адаптивність, тобто вміння підлаштовувати інтерфейс під розмір екрану і тип пристрою, так що все не так однозначно).

КОДИ ПЕРЕАДРЕСАЦІЇ (ДЛЯ ANDROID)

Наступна інформація стосується лише телефонів на операційній система Android. За допомогою кодів переадресації можна з’ясувати, чи не пересилає ваш смартфон інформацію третім особам.

Відкрийте програму «Телефон», введіть комбінацію *# 21*, *# 67# або *# 62# і натисніть кнопку виклику.

Ці комбінації застосовні до різних пристроїв, але функція у всіх трьох одна: вони показують, на який номер йде переадресація вхідних викликів. По-хорошому це відноситься не тільки до голосових викликів, але також до пакетів даних, SMS та ін. В ідеалі після введення кожної з комбінацій на екрані повинно з’являтися повідомлення «Переадресація відсутня».

Повідомлення про дозволену переадресацію може свідчити про те, що ваш телефон прослуховується.

В цьому випадку введіть код ##002#, здійсніть виклик. Тепер на екрані повинна з’явитися напис «Видалення виконано успішно». Це означає, що ви закрили канал можливого витоку.

Але якщо ваш гаджет насправді піддався злому, такою простою мірою справа не закінчиться. Щоб повернути безпеку на колишній рівень, доведеться завантажити антивірусну програму, виконати сканування і видалити залишилися загрози.

ВИСНОВОК

Якщо все сприймати так серйозно, то кожен день можна знаходити навколо все нові і нові ознаки стеження. Але правда в тому, що лише мізерно мале число людей стає об’єктом інтересу хакерів, індивідуального підходу і прослуховування.

Проте, основних заходів безпеки дотримуватися треба. Завантажуйте програми виключно з надійних джерел. Apple і Google не даремно вкладають мільйони в безпеку своїх магазинів. Звичайно, осічки трапляються і у них, але вони настільки рідкісні, що в 99,99% випадків App Store і Play Market можна довіряти. У жодному іншому магазині контент не буває настільки чистим.