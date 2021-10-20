Названо моделі трьох найстильніших смартфонів у 2021 році

У 2021 року багато виробників смартфонів намагаються зробити свої телефони не тільки максимально вигідними по співвідношенню ціни і якості, а й неймовірно красивими.





Як підсумок – ефектних пристроїв на ринку багато, тому покупцеві є з чого вибирати. Щоб наші читачі не витрачали на це час, ми зібрали три найстильніших смартфони 2021 року в одній статті.

№3 – Samsung Galaxy A52

Середньобюджетник від Samsung вийшов нереально приємним. Спинка з блоком основної камери на манер Galaxy S21 виглядає ефектно, та й матове покриття візуально додає балів у скарбничку апарату. Корпус захищений від води і пилу за стандартом IP67.

За характеристиками у A52 теж все в порядку: 6.5-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Snapdragon 720G, квадрокамера 64 + 12 + 5 + 5 МП і батарея ємністю 4500 мАг, що підтримує 25-ватну зарядку.



№2 – Xiaomi Civi

Новий апарат від китайців отримав стильну матову спинку з градієнтним малюнком, а також компактні розміри. Товщина корпусу складає всього 6.98 мм, а важить гаджет 166 грамів. При цьому під капотом телефону знаходиться батарея ємністю 4500 мАг, що підтримує реактивну зарядку потужністю 55 Вт. У смартфона на борту є 6.55-дюймовий OLED дисплей з FHD + роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц, а також процесор Snapdragon 778G, відповідний для вимогливих ігор.

№1 – Sony Xperia 1 III

Вибирати переможця нам довго не довелося. Японський флагман – однозначно найстильніший і унікальний смартфон на ринку. Його 6.5-дюймовий OLED дисплей з 4К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц не має будь-яких вирізів, що в даний час – рідкість.

За продуктивність відповідає потужний процесор Snapdragon 888, а фотоможливості апарату представлені квадрокамерою 12 + 12 + 12 + 0.3 Мп. Всередині корпусу, захищеного за стандартом IP68, ховається батарея ємністю 4500 мАг, що підтримує 30-ватну зарядку. До того ж, у гаджета є слот під флешку і 3.5-міліметровий роз’єм для дротових навушників.

