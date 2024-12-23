Життя під санкціями: як використовувати сервіси Google на смартфонах HUAWEI

Магазини додатків для смартфонів – головний біль користувачів. З ними постійно виникають якісь проблеми. То потрібного додатка немає, то не працює купівля або оплата всередині, то оновлення невчасно приходять. Часом нам потрібно здійснювати «танці з бубном», щоб поставити, наприклад, застосунок, який недоступний в нашому регіоні. Добре, що є різні альтернативні магазини додатків, зокрема AppGallery від бренду HUAWEI.

Перейдемо до найголовнішого – як же встановити всі сервіси від Google на смартфон або планшет від HUAWEI? У цій статті я розповім вам про плагін microG, за допомогою якого можна встановити потрібні додатки Google на пристрій HUAWEI.

Сам користуюся смартфоном Huawei Pura 70 Pro і без жодних проблем знайшов вирішення питання для встановлення потрібних додатків – вирішив поділитися з вами і написав цю статтю. Можливо, ця інформація допоможе не тільки власникам смартфонів і планшетів HUAWEI, а й іншим користувачам гаджетів на Android.

Що таке microG?

microG – безкоштовний і відкритий для розробників додаток, який дає змогу додавати сервіси від Google на смартфони з операційною системою Android. Річ у тім, що сервіси «з коробки» відстежують безліч даних, займають багато місця, а деякі можуть і зовсім бути не потрібні. Плагін microG дасть змогу отримати тільки потрібні користувачеві додатки і захистити користувача від збору зайвих даних. За допомогою плагіна microG можна встановити потрібні додатки від Google на смартфон без будь-яких проблем.

Як встановити microG?

Процес встановлення плагіна microG досить простий. На пристроях HUAWEI існує фірмовий магазин AppGallery – у ньому є всі потрібні додатки. Досить просто ввести в пошуковий рядок microG і встановити цей плагін. Разом з ним встановлюється службовий додаток-компаньйон microG Companion.

Далі необхідно запустити додаток microG і додати в нього свій акаунт Google. Встановлення плагіна дає можливість завантажувати більшість додатків Google через фірмовий магазин AppGallery без використання GBox. Не забуваємо дати всі потрібні права доступу, для цього перейдіть у налаштування смартфона – «Додатки та служби» – «Додатки» – «microG Services» – Дозволяти завжди.

Процес встановлення microG дуже простий – не потрібно володіти якимись спеціальними знаннями, щоб отримати ці сервіси на смартфоні або планшеті HUAWEI. Наприклад, вам потрібен YouTube – достатньо ввести дане слово в AppGallery і натиснути «Встановити».

Також доступні й інші додатки, наприклад WhatsApp – його з легкістю можна встановити на смартфон HUAWEI, ввести акаунт облікового запису та отримати всі свої збережені чати. За фактом, працюватиме все, що пов’язано з сервісами Google.

Ще перенести WhatsApp з іншого смартфона допоможе додаток Phone Clone – це зручне рішення для перенесення всіх важливих даних (контактів, фото, відео та інших файлів). Процес доволі простий: встановіть застосунок на обидва пристрої, на новому телефоні виберіть «Це новий пристрій», а на старому – «Це старий пристрій», з’єднайте їх за допомогою QR-коду та виберіть, що саме хочете перенести. Додаток працює як з Android-пристроями, так і з iOS, і доступний для скачування в магазині AppGallery.

Які переваги має AppGallery?

AppGallery – офіційний магазин додатків для пристроїв HUAWEI. У ньому є практично всі потрібні додатки, а якщо немає, то завжди можна скористатися плагіном microG, щоб отримати необхідне. На додачу, ви можете завантажити GBox (обов’язково вже після microG), авторизуватися через свій Google-акаунт і отримати доступ до Google Play, що дасть змогу легко встановити потрібний застосунок. GBox працює як «міст» між вашим пристроєм і Google Play, забезпечуючи доступ до популярних застосунків, які можуть бути відсутніми на вашому пристрої.

Який висновок?

Встановити необхідні додатки від Google на пристрій HUAWEI легко – достатньо використовувати плагін microG. Цей плагін дає змогу AppGallery функціонувати як повноцінний магазин застосунків, включно з доступом до застосунків, недоступних в офіційних магазинах у нашій країні.

Крім того, магазин AppGallery можна встановити на будь-який Android-смартфон, не тільки на пристрої HUAWEI, що робить його зручним альтернативним варіантом.