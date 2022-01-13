Стало відомо, як банк вирішує, чи давати вам кредит

Ви подали заявку на кредит і чекаєте на відповідь, як соловей літа. І при цьому не знаєте, що робить із цією заявкою банк. Ми знаємо. І вам розкажемо, як підвищити ваш шанс почути від банку так.





Схоже на баскетбол, але не баскетбол

Деяких гравців у баскетболі називають “скорерами”. Від англійського слова “score” – рахунок. Ці баскетболісти найчастіше змінюють рахунок на табло. Їхнє головне вміння – добре потрапляти в кільце з різних дистанцій та набирати очки.

Щоб взяти кредит, вам треба набрати потрібні бали у грі, правила якої визначає банк. Причому кожен банк робить це по-своєму. Гра називається “скоринг”.

Пограємо у кредитний скоринг?

Скоринг – система оцінки позичальника. З її допомогою банки та великі мікрофінансові організації (МФО) намагаються заздалегідь визначити, чи зумієте ви розплатитися за кредитом.

Зазвичай кредитори виходять із того, що люди з схожими звичками приблизно однаково платять за боргами. Тому тих, хто подав заявку на кредит, порівнюють з іншими позичальниками, які вже брали та віддавали схожі позики. У цьому припущенні будуються спеціальні математичні моделі, у яких вашу платоспроможність оцінює комп’ютерний алгоритм.

Найчастіше банки використовують одночасно кілька таких моделей: для різних категорій позичальників чи різних видів кредитів.

Кожен важливий параметр поведінки людини, яка подала заявку на кредит, отримує бал. Скажімо, кредитору важливий ваш стаж роботи на нинішньому місці (постійна робота та постійний дохід взагалі дуже вітаються). У такому разі, якщо ви працюєте на своїй роботі три роки, ваш бал буде вищим, ніж у того, хто влаштувався півроку тому.

Оцінивши за допомогою комп’ютерів усі параметри, спеціальна програма (у кожного банку вона своя) визначає загальний бал позичальника. Чим він вищий, тим більше шансів, що вам дадуть кредит, причому на вигідніших умовах.

Звідки банк дізнається, як платитимете саме ви?

Основні джерела інформації банку про людину – кредитна історія, анкета позичальника та своя фінансова інформація (якщо ви вже клієнт банку, в якому просите кредит).

Крім того, за наявності згоди позичальника кредитор має можливість шукати інформацію і в інших джерелах – аж до ваших акаунтів у соцмережах.

А ще банк має готові дані, як поводяться мільйони позичальників у різній ситуації. Тому під час скорингу складається прогноз вашої поведінки для будь-яких ситуацій. І здебільшого ця модель реалізується.

Що про вас розповість кредитна історія

Кредитна історія – найважливіше для банку джерело інформації про позичальника. Вона є головним «скорером», здобувачем балів, у грі, перемога в якій гарантує доступний кредит.

З кредитної історії банк дізнається, скільки у вас кредитів та позик зараз. Найкращий варіант – щоб вони були, але їх було небагато.

Ще кредитору важливо знати, як часто та на який термін ви прострочували платежі. У цій графі кредитної історії краще мати прочерк. Але якщо протермінувань уникнути не вдається, необхідно знати, що запізнення з платежем на два дні знизить бал менше, ніж на місяць.

Зрештою, банк обов’язково подивиться, чи вам часто відмовляли інші кредитори. Якщо це відбувається регулярно, будьте готові до скрупульозної перевірки.

Читаємо анкету позичальника

Коли людина запитує кредит, заповнює анкету. Інформація з неї також вплине на вашу оцінку.

– Зазвичай банки запитують у позичальника адресу. Запитують не з цікавості: вважається, що люди із «заможних» місць краще платять за кредитами.

– Графа «Вік» в анкеті не для того, щоб дізнатися, наскільки добре ви виглядаєте. Найбільш ризикованими позичальниками вважаються студенти та пенсіонери. Про людей інших років зазвичай банки міркують так: чим старший позичальник, тим відповідальніше він платить за кредитами.

– «Сімейний стан» теж має значення для кредиторів. Вони вважають, що люди, які перебувають у законному шлюбі, більше зацікавлені у поверненні боргу.

– «Професія, робочий стаж» – ця графа з анкети теж враховується. Люди різних професій мають різні доходи, а ще неоднакова частота виникнення кризових ситуацій у різних галузях. Тому банки можуть, наприклад, будівельнику зробити вищу ставку кредиту.

– Ну, а навіщо графа «Дохід», і так зрозуміло. Чим вищий дохід, тим більший ваш бал позичальника.

Дивляться банки і на те, який кредит на яких умовах ви хочете отримати. І тут головне – не запросити надто багато та на максимально великий термін. Інакше відмовлять.

А раптом ви вже є клієнтом банку?

Якщо ви раніше брали кредит у цьому банку, а найкраще отримуєте зарплату на його картку, то маєте перевагу. Тоді кредитор має про вас важливу додаткову інформацію. Адже якщо людина займає у своєму «зарплатному» банку, величина її доходу та регулярність надходження вже відомі.

Крім того, потенційний позичальник у цьому банку може мати вклад, дебетову або кредитну картку. Це також врахують, визначаючи бал позичальника.

Наприклад, коли ви оплачуєте карткою свої покупки, банк бачить не лише співвідношення доходів та витрат, але й на що саме ви витрачаєте гроші. Може мати значення навіть модель вашого телефону: її банк дізнається, якщо ви як клієнт користуєтесь банківським додатком або заходите на мобільну версію сайту.

“Не всі йогурти однаково корисні”

Не всі дані, які банк дізнався про вас, однаково впливають на шанси отримати кредит. Найбільша вага тут — записи кредитної історії. Якщо людина не має кредитної історії, банк приймає рішення лише за анкетою та додатковими даними. І ваші шанси отримати кредит сильно зменшуються.

При цьому ви здивуєтеся, скільки каналів інформації має будь-який банк. Він може вимагати інформацію про вас навіть у державних органах. І часто тільки для того, щоб перевірити ще раз відомості, які вже надійшли з інших джерел.

Обережніше у соцмережах!

Останнім часом деякі банки під час вирішення питання, чи давати людині кредит, звертають увагу на профілі своїх клієнтів у соціальних мережах.

Зазвичай вага цієї інформації у загальній оцінці позичальника мінімальна. Отримати відмову тільки через те, що банку не сподобалася сторінка в інсті або на фейсбуці, практично нереально. Але зменшити бал вона може. Ваша агресія у соцмережах, підписка на групу «Як не платити банку кредит» або пам’ятні фотографії занять екстремальними видами спорту роблять вас менш бажаним позичальником. При цьому облікові записи позичальника в соцмережах вивчають не живі кредитні менеджери, а спеціальні програми з аналізу зображень та ключових слів у текстах.

Тут важливо знати, що вивчати акаунти людини в соцмережах можна лише за її згодою. Але ж не відмовите ви потенційному кредитору? Інакше негативної відповіді на запит точно не уникнути.

Персональний кредитний рейтинг – найкращий варіант

Оскільки для потенційного кредитора все одно немає нічого важливішого за вашу кредитну історію, можна заробити високий Персональний кредитний рейтинг, щоб банки самі навперебій пропонували кредити на вигідних для вас умовах. Для цього потрібно акуратно платити за кредитами та всім іншим борговим зобов’язанням. І знати свій Персональний кредитний рейтинг (ПКР).

ПКР за допомогою спеціального математичного алгоритму розраховує Національне бюро кредитних історій (НБКІ). Воно ретельно зважує всі записи вашої кредитної історії. І надає їм конкретний чисельний бал. 300 балів – найменший можливий рейтинг. 850 балів – найбільший.

Запросити Персональний кредитний рейтинг можна БЕЗКОШТОВНО скільки завгодно разів в особистому кабінеті на сайті Національного бюро кредитних історій. Для цього треба лише пройти процедуру реєстрації та підтвердити свою особу через портал держпослуг. Це потрібно, щоб захистити особисті дані. Натомість це дозволить зряче працювати над покращенням якості кредитної історії та підвищенням рейтингу. А банки у відповідь на кредитну заявку клієнта з високим ПКР, напевно, дадуть позитивну відповідь.