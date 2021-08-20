Стало відомо, як українців обдурюють продавці сиру та молока

Багато небайдужих до свого здоров’я покупців, не бажаючи купувати хімозну масу на пальмовій та кокосовій основі йдуть на ринок. Адже зараз будь-яка молочна продукція знаходиться під питанням складу і якості. Неодноразово проводилися тести на термін придатності сиру, і що ви думаєте?





Через тиждень магазинний сир навіть не змінився в запаху. Тільки чомусь підсох, трохи виділилося рідкого масла. Ви впевнені, що хочете таким продуктом годувати таким своїх рідних і близьких?

Тому наш вибір – ринок. Але і тут все не так просто. У середовищі торговців молочкою існує ряд хитрощів, або навіть шахрайських схем, які регулярно застосовуються на практиці.

Брудне доїння корови

Часто фермери не заморочуються гігієнічними процедурами при збиранні молока, і це ж молоко розливають по пляшках.

Визначити, що даний продавець погано подоїв корову можна по дивним рухам – вони беруть пляшку в руки і починають її збовтувати. Справа в тому, що на дні пляшок, якщо пляшка стоїть вертикально, утворюється осад, а також накопичується весь бруд. Погане молоко виявити дуже просто – потрібно просто подивитися на дно. Тому це намагаються приховати.

Економія на пляшках

Проблема продавця в даному випадку не є очевидною – пляшки теж коштують грошей, а їх зазвичай віддають разом з молоком, безкоштовно. Купувати нові, з заводу, не так дешево, як може здатися. Часто це 10% від вартості молока – важкі витрати.

Через це багато торговців намагаються на цьому заощадити, купуючи вже використані пляшки задешево у безхатьків. А ви, сподіваємось, розумієте де ця пляшка перебувала до того, як в неї залили молоко. Часто пляшки навіть не миють.

Кислий сир

Кислий сир покупці не люблять, а іноді він все-таки таким виходить. Що ж робити в такому випадку?

Є старий вірний спосіб – промити його. Тоді вся кислота йде природним шляхом, а сир стає більш прісний (що, як не дивно, тільки позитивно позначається на продажах). Ще один спосіб – заморозити. Або робити не зовсім натурально, на пепсині. Як правило, сир, який піддавався подібним маніпуляціям стає більш розсипчастим, на відміну від сиру оригінального, який лежить в пакеті великими зернятками.