Який смартфон з NFC купити: ТОП-10 моделей на початок 2024 року

Технологія NFC перетворює телефон на гаманець, сховище для карток лояльності, ключ від автомобіля або транспортну карту. Ми зібрали найцікавіші моделі з NFC на будь-який смак і бюджет.

Redmi Note 12

Стильний, з великим дисплеєм і вражаючою автономністю – саме так можна описати бюджетний смартфон від Xiaomi Redmi Note 12. Гаджет не боїться бризок води і пилу. А ще в комплекті зі смартфоном йде швидка зарядка на 33 Вт. Телефон повністю заряджається приблизно за годину.

Смартфон вміє автоматично підбирати налаштування для зйомки більш чітких кадрів у темний час доби і підтримує уповільнений запис відео. Ще один позитивний момент – наявність надширококутної камери, яка дає змогу захопити більше об’єктів у кадр, не сходячи з місця.

Потужності пристрою може не вистачити для найбільш ненажерливих мобільних ігор, зате з повсякденними завданнями гаджет справляється без підвисань.

Xiaomi 13 Ultra

Цей флагман претендує на роль найнавороченішого камерофона: тут одразу чотири камери з роздільною здатністю 50 Мпікс, розроблені та налаштовані за участю компанії Leica, відомого виробника фотоапаратів. Режимів і налаштувань для фото в смартфоні дуже багато – все для створення найкращого мобільного контенту.

Xiaomi 13 Ultra виглядає незвично: для блоку з об’єктивами виробник зробив додаткове потовщення у верхній частині задньої панелі, а корпус пристрою покритий екошкірою. Такий дизайн робить смартфон візуально схожим на справжнісінький фотоапарат.

Як і належить флагману, Xiaomi 13 Ultra отримав один з найкращих процесорів для Android. Смартфон моментально запускає будь-які додатки та ігри, а також без затримок зберігає в пам’ять фото і відео у високій якості.

Відзначимо також дисплей діагоналлю 6,73 дюйма з високою деталізацією зображення і батарею ємністю 5 000 мАг. Заряду вистачає на весь день, навіть якщо багато фотографувати, листуватися в месенджерах або обробляти знімки.

TECNO POVA 5

Смартфон ефектно виділяється на тлі інших пристроїв того ж цінового сегмента. По-перше, у нього великий екран на 6,8 дюйма, на якому зручно читати, переглядати різний контент або грати.

По-друге, завдяки непоганому процесору телефон справляється з невибагливими мобільними іграми, а також без затримок відкриває навігатор та інші мобільні додатки.

На задній панелі смартфона розташувався блок з основною камерою на 50 Мпікс. Розумні алгоритми досить добре розпізнають об’єкти на фотографіях, тому знімки виходять чіткі та насичені.

Великий екран з’їдає багато енергії, але з цим завданням виробник впорався. Смартфон оснащений акумулятором на 6 000 мАг, якого вистачить на цілий день роботи, навіть при інтенсивному використанні.

Poco X5

Смартфон оснащений дисплеєм з діагоналлю 6,67 дюйма і частотою оновлення 120 Гц, завдяки чому картинка на екрані завжди виглядає реалістичною, а зображення зберігає плавність навіть у динамічних сценах фільмів та ігор.



Процесор у смартфона не самий топовий, але його з головою вистачає для спілкування, фото і геймінгу. Основна камера має роздільну здатність 48 Мпікс – вийдуть знімки високої якості, в тому числі при поганому освітленні.

У X5 Pro встановлено акумулятор ємністю 5 000 мАг. Цього вистачить на весь день активного використання.

HUAWEI P60

Корпус смартфона захищений від попадання пилу і вологи за стандартом IP68. Це означає, що телефон без проблем витримає занурення на глибину до 1,5 метрів протягом півгодини – встигнете зробити кілька ефектних знімків у басейні. А головне, встигнете дістати, якщо він просто туди впав.

Камера на 48 Мпікс вміє створювати красиві фотографії з акуратним художнім розмиттям фону або фотографувати динамічні сцени без розмиття.

Потужності процесора достатньо, щоб справлятися з будь-якими завданнями, а також грати в сучасні ігри. Смартфон оснащений ємним акумулятором на 4 815 мАг з підтримкою швидкого заряджання, двома гучними динаміками і підтримкою Wi-Fi 6 для швидкого передавання даних бездротовою мережею.

TECNO CAMON 20 Pro

Один із найдешевших смартфонів у нашій добірці може знімати на дві камери одразу – основну на 64 Мпікс і фронтальну на 32 Мпікс. Це стане в пригоді блогерам і звичайним людям, які хочуть знімати на відео те, що відбувається навколо, і залишатися в кадрі.

Процесор гаджета відмінно справляється з будь-якими додатками, а також не надто вимогливими мобільними іграми.

Смартфон має захист від вологи і пилу, здатний відпрацювати добу без додаткової підзарядки, а ще оснащений високоточним сканером відбитка пальця – розблокувати гаджет можна майже миттєво.

HUAWEI Mate 50

Смартфон з елегантним дизайном, просунутими камерами і яскравим дисплеєм. Останній не тільки підтримує опцію завжди ввімкненого екрана (Always on Display), а й дає змогу налаштувати роздільну здатність і частоту оновлення екрана таким чином, щоб смартфон повільніше витрачав заряд батареї.

Склад камер у HUAWEI Mate 50 включає: основну камеру на 50 Мпікс, перископічну камеру на 12 Мпікс і ширококутну з автофокусом на 13 Мпікс. Такий набір справляється з будь-якими завданнями. Панорами, портрети, архітектура, об’єкти в русі – знімки виходять високої якості

На смартфоні без проблем запускаються навіть найвимогливіші ігри, можна обробляти фото і відео, працювати одночасно в декількох додатках. HUAWEI Mate 50 підтримує бездротову зарядку, а повної батареї вистачає на цілий день активного використання.

INFINIX NOTE 30i

У смартфоні встановлений 6,7-дюймовий дисплей з високою роздільною здатністю – буде приємно дивитися відео, грати або в соцмережах читати новинні стрічки з красивими фотографіями.



INFINIX NOTE 30i швидко запускає різні додатки і здатний підтримувати роботу декількох програм у фоні, при цьому перемикається між ними без затримок.

При хорошому освітленні основна камера на 64 Мпікс робить непогані фото. Кадри виходять деталізованими, з достовірною передачею кольору. Модель підтримує технологію швидкої зарядки – смартфон здатний зарядитися до 95% всього за одну годину.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Флагман вирізняється великим екраном, чудовою камерою, впізнаваним дизайном корпусу і вбудованим стилусом – ним зручно точково редагувати фотографії, писати нотатки, малювати і навіть просто гортати меню.

Смартфон отримав захист від води, підтримку бездротової та зворотної зарядки – можна підзарядити бездротові навушники, якщо вони раптово розрядяться в дорозі, – а також потужний і швидкий процесор. Останній здатний запустити будь-які мобільні ігри та редактори для роботи з графікою.

Основна камера Samsung Galaxy S23 Ultra має рекордну для нашої добірки роздільну здатність – 200 Мпікс. Навіть без додаткових налаштувань смартфон робить чіткі та природні знімки.

iPhone 15

Ви, звичайно, полюбите iPhone 15 не тільки за NFC. Гаджет з екраном 6,1 дюйма дуже легкий і компактний. Базова модель у найсвіжішій лінійці Apple успадкувала топовий торішній процесор. Телефон без зусиль запускає навіть найвимогливіші мобільні ігри, справляється з обробкою відео у високій роздільній здатності і з будь-якими повсякденними завданнями.

Як і в інших iPhone останніх поколінь, у нової моделі видатні можливості для фотозйомки. Основна камера на 48 Мпікс порадує шикарними знімками не тільки пересічних користувачів, а й фотографів, які планують професійно обробляти знімки.