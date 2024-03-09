Українцям назвали причини купити планшет у 2024 році

Свого часу в Україні був бум на планшети, приблизно 10-12 років тому. А потім технології пішли далі і стали популярні смартфони. Виробники ще стали робити величезні смартфони – “лопатофони”, з діагоналлю, як у планшета. Але потім планшети практично вийшли з моди.

Зараз знову йде тенденція на відродження формату планшетів. Після кількох років затишшя на ринку маса різноманітних пристроїв. Поговоримо про те, для чого може стати в пригоді планшет у 2024 році.

Зручність для роботи

Часто планшет зручно використовувати для роботи за рахунок великої діагоналі дисплея. Що ширша діагональ, то більшим може бути масштаб об’єктів на екрані і тим зручніше керувати додатками. Також сучасний гаджет можна використовувати в ролі другого дисплея при роботі з персональним комп’ютером. Плюс багато специфічних додатків можуть бути адаптовані саме під таку діагональ екрана.

За допомогою підставки або спеціального чохла планшет можна використовувати в ролі комп’ютера, підключивши до нього бездротову клавіатуру і мишку через Bluetooth. Набагато зручніше, ніж носити з собою громіздкий ноутбук.

Зручність для дому

Для тих, хто звик дивитися фільми або Youtube зі смартфона лежачи на дивані – краще для цієї мети використовувати планшет: екран значно більший. Тут також можна знайти плюс у тому, що основний смартфон буде рідше використовуватися, а значить його батарея набагато довше збереже властивості накопичувати енергію. Поза домом – смартфон, вдома – планшет.

Зручно для дітей

Маленькій дитині смартфон навряд чи підійде – краще використовувати планшет. На нього можна поставити найрізноманітніші розвиваючі додатки, ігри, дивитися мультфільми. З доступом до потрібного контенту проблем немає – є різні фільтри, які допоможуть захистити дитину від небажаного і небезпечного контенту.

Зручно для малювання

Деякі планшети створюються з ухилом для графіки. Можна створювати будь-які шедеври на дисплеї за допомогою спеціального інструменту – стилуса. Ба більше, планшети використовують навіть студенти худграфічних ВНЗ для навчання. Також на такому пристрої можна займатися обробкою відео та ретушшю фотографій – за допомогою стилуса це зручніше, ніж на комп’ютері.

Планшет у ролі запасного пристрою

Багато планшетів підтримують мобільний зв’язок, а це означає, що такий пристрій є практично смартфоном. Сів або зламався смартфон? Завжди в запасі залишається планшет. Тим більше, за допомогою синхронізації можна підтримувати однаковий контент на двох пристроях одразу.