Небезпечна звичка: чого не можна робити в інтернеті

Інтернет ніколи не був надто безпечним місцем для пересічного користувача – технічно підковані кіберзлочинці готові моментально покарати безладну жертву за дурну поведінку. Представники компанії-розробника антивірусів ESET нагадали користувачам, як вести себе у всесвітній мережі таким чином, щоб доступ до чутливої ​​інформації або того гірше матеріальних засобів не опинився в руках шахраїв. Розбираємось разом, чого не варто робити виходячи в мережу.





Не використовуйте застаріле ПЗ

Тут все просто – виробники софту завжди намагаються бути на крок попереду, а кіберзлочинці перебувають у ролі наздоганяючих. І якщо вчасно встановлювати апдейти, то виявлені шахраями вразливості будуть вам практично не страшні. Якщо ж ви використовуєте старе ПЗ, яке має не усунені дірки, то шахраям не складе ніяких труднощів ними скористатися.

Не ставте скрізь однакові паролі

Класика жанру – один примітивний пароль на всі випадки життя, і як тільки хакери підбирають пароль до одного з ваших облікових записів, у їх розпорядженні тут же надається доступ до всіх обліків відразу. Не варто лінуватися – треба взяти у звичку використання менеджера паролів, який зберігає складні символьні послідовності – їх неможливо підібрати перебором, а вам не доведеться нічого запам’ятовувати, достатньо зазирнути в менеджер.

Не підключайтеся до загальнодоступного Wi-Fi

В Україні прийнято пишається широким покриттям безкоштовного Wi-Fi, але це палиця з двома кінцями – при використанні подібних мереж доступ до ваших даних може блискавично опинитися в руках хакерів. Якщо вже використовуєте загальнодоступну мережу, намагайтеся не логінитися через неї в найважливіші облікові записи.

Не переходьте за невідомими посиланнями

Фішинг – справжній бич сучасного інтернету, люди ніяк не звикнуть, що за безневинним посиланням може бути шкідлива програма. Якщо ви не знаєте, хто і навіщо надіслав підозріле посилання – не натискайте на нього. Якщо вам приходять несподівані листи з вкладеннями – це не на добро, ніяких прикріплених файлів завантажувати теж не потрібно.

Не відвідуйте незахищені сайти

Технологія HTTPS, здавалося б, поклала край фішинговим сайтам, які прикидаючись популярними сервісами виманювали дані користувачів, але сьогодні і шахраї чудово справляються зі створенням сайтів із шифруванням захисту трафіку. Якщо ви придивитеся до адресного рядка браузера, то побачите на ньому замочок – це ознака того, що сайт легітимний і можна користуватися без побоювань. Інші ресурси краще одразу залишати.

Не використовуйте один комп’ютер для робочих та особистих завдань

Стати жертвою шахраїв та дати їм доступ до особистої пошти – погано, але не критично. А ось доступ до робочих ресурсів може стати для компанії справжньою катастрофою. Якщо ви регулярно перевіряєте корпоративну пошту та робите покупки в інтернеті з одного пристрою – нічого хорошого з цього не вийде.

Не ігноруйте антивіруси

Навіть люди, які серйозно ставляться до безпеки ПК або ноутбука, часто зовсім забувають, що смартфон – таке саме джерело бажаних даних для кіберзлочинців. Антивірус може часом дратувати своїми попередженнями, але коли у вас з картки раптово зникнуть гроші – ви точно відчуєте, що були б готові легко терпіти ці попередження і надалі, аби не сталося непоправного.

Не ведіться на телефонних шахраїв

Найголовніша проблема останніх років, з якою можна впоратися, тільки взявши за правило не озвучувати жодної важливої ​​чутливої ​​інформації співрозмовнику, до повного посвідчення в його особистості. Якщо вам зателефонували з банку – покладіть трубку і самі передзвоніть по контактах фінансової установи: не варто переживати, що на вас образиться незнайома людина – переживайте про збереження ваших грошей.

Не забувайте про резервне копіювання

Програми-вимагачі часто блокують доступ до вмісту пам’яті комп’ютерів та смартфонів. Деколи там щось дійсно цінне і люди погоджуються на вимоги шахраїв. Регулярне резервне копіювання завжди дозволить отримати доступ до необхідної інформації без жодних переговорів та виплат злочинцям.

Не забувайте про захист розумного будинку

Інтернет речей – нове поле для хакерів, де вони можуть отримувати зиск залишаючись непомітними. Якщо ви не подбаєте про надійні паролі та налаштування, розумний будинок миттєво може перетворитися на частину ботнета – ресурси пристроїв підуть не на виконання корисних функцій, а на участь у кібератаках.