Стало известно, когда при большом стаже пенсия будет скудной

Украинцы привыкли к стандартной Пенсионной системе, когда для того, чтобы получать на старости пенсию, нужно в течение жизни накопить трудовой стаж. В настоящее время минимальный стаж, позволяющий выходить на пенсию в 60 лет, составляет 30 лет. Однако люди по желанию могут продолжать работать и дальше, если есть такая возможность.





Некоторые так и делают, ведь хотят получать более высокую пенсию, за каждый сверхурочный год. Почему во многих случаях это провальный план? И почему некоторые, имея даже 50 лет стажа, получают мизерную выплату, которая является минимальной и даже не превышает размер прожиточного минимума.

В Министерстве социальной политики объяснили почему так получается

Оказывается, чтобы иметь хотя бы средний размер пенсии, то есть 3000-5000 грн, нужно иметь не только полный стаж, но и заработать его на должности, где зарплата выше минимальной. То есть, если вы всю жизнь получаете минимальную зарплату, или немного выше ее, то даже при 50-летнем стаже вам не получится больше 2000 пенсии (это на сегодня).

С подобной проблемой обратилась женщина, у которой 50 лет стажа, а пенсия 2200 грн. Женщине ответили, что такая выплата вышла из-за невысокой зарплаты. Именно благодаря большому стажу, ей мол досчитали еще почти 300 гривен, в качестве бонуса. В противном случае женщина имела бы 1934 грн обычной социальной помощи.

Вскоре пенсия вообще может постепенно исчезнуть

Современное поколение все чаще выбирает работу, где зарплата начисляется не официально. Молодые люди предпочитают более высокие доходы хотя и неофициальные, чем низкую зарплату зато с трудовым стажем.

Министерство социальной политики уже начинает подчеркивать, чтобы люди накапливали деньги на старость самостоятельно, ведь такими темпами государство скоро ничем не сможет помочь.