Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей планети

Журнал Time вже протягом 18 років публікує списки з 100 самих найважливіших і впливових особистостей, діяльність яких була найбільш значною в минулому році. На цей раз формат був дещо змінений – перелік розділили на шість категорій: кумири, піонери, титани, діячі мистецтва, лідери та інноватори.





Вперше журнал вийшов з різними обкладинками, на які потрапили герої списку найвпливовіших – принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл, гімнастка Сімона Байлс, зірка «Титаніка» Кейт Уінслет, співачка Біллі Айліш та інші знаменитості.

Всього в сотню увійшли 54 жінки і 46 чоловіків різних професій і сфер діяльності. Найбільш широке представництво отримали борці з глобальним потеплінням – їх налічується десять чоловік.

Піонери:

співачка Біллі Айліш;

адвокат сім’ї Джорджа Флойда Бен Крамп;

глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль;

кенійська активістка, володарка премії Goldman Філліс Омід та інші.

Кумири:

британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл;

російський опозиціонер Олексій Навальний;

тенісистка Наомі Осака;

співачка Брітні Спірс;

актриса Доллі Партон і ін.

Діячі мистецтва:

актриса Кейт Вінслет;

репер під псевдонімом Bad Bunny;

репер Lil Nas X;

актриса Скарлетт Йохансон;

зірка серіалу Netflix «Люпен» Омар Сі;

перша жінка азіатського походження, яка завоювала премію «Оскар» в категорії «Кращий режисер», Хлоя Чжао і ін.

Титани:

чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики з США Сімона Байлс;

гендиректор Apple Тім Кук;

продюсер Тімбаленд (Timbaland) спільно з SWIZZ BEATZ;

американська легкоатлетка Еллісон Фелікс і ін.

Лідери:

президент США Джо Байден;

лідер Китаю Сі Цзіньпін;

віце-президент США Камала Харріс;

прем’єр Італії Маріо Драгі;

прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет;

45-й президент США Дональд Трамп;

прем’єр Індії Нарендра Моді;

президент Ірану Ібрагім Раїса;

один з лідерів «Талібану» Абдул Гані Барадар і ін.

Інноватори:

гендиректор компанії Nvidia Дженсен Хуанг;

засновник SpaceX Ілон Маск;

гендиректор General Motors Мері Барра та ін.

Вік персон, які потрапили в топ варіюється від 18 до 78 років. Наймолодшою виявилася 18-річна американська гімнастка Суніса Лі, а найбільш літнім – 78-річний президент США Джо Байден. З повною версією списку Time можна ознайомитися на офіційному сайті видання.