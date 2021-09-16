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Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей планети

16.09.2021
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Журнал Time вже протягом 18 років публікує списки з 100 самих найважливіших і впливових особистостей, діяльність яких була найбільш значною в минулому році. На цей раз формат був дещо змінений – перелік розділили на шість категорій: кумири, піонери, титани, діячі мистецтва, лідери та інноватори.


Вперше журнал вийшов з різними обкладинками, на які потрапили герої списку найвпливовіших – принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл, гімнастка Сімона Байлс, зірка «Титаніка» Кейт Уінслет, співачка Біллі Айліш та інші знаменитості.

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Всього в сотню увійшли 54 жінки і 46 чоловіків різних професій і сфер діяльності. Найбільш широке представництво отримали борці з глобальним потеплінням – їх налічується десять чоловік.

Піонери:

  • співачка Біллі Айліш;
  • адвокат сім’ї Джорджа Флойда Бен Крамп;
  • глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль;
  • кенійська активістка, володарка премії Goldman Філліс Омід та інші.

Кумири:

  • британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл;
  • російський опозиціонер Олексій Навальний;
  • тенісистка Наомі Осака;
  • співачка Брітні Спірс;
  • актриса Доллі Партон і ін.

Діячі мистецтва:

  • актриса Кейт Вінслет;
  • репер під псевдонімом Bad Bunny;
  • репер Lil Nas X;
  • актриса Скарлетт Йохансон;
  • зірка серіалу Netflix «Люпен» Омар Сі;
  • перша жінка азіатського походження, яка завоювала премію «Оскар» в категорії «Кращий режисер», Хлоя Чжао і ін.

Титани:

  • чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики з США Сімона Байлс;
  • гендиректор Apple Тім Кук;
  • продюсер Тімбаленд (Timbaland) спільно з SWIZZ BEATZ;
  • американська легкоатлетка Еллісон Фелікс і ін.

Лідери:

  • президент США Джо Байден;
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін;
  • віце-президент США Камала Харріс;
  • прем’єр Італії Маріо Драгі;
  • прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет;
  • 45-й президент США Дональд Трамп;
  • прем’єр Індії Нарендра Моді;
  • президент Ірану Ібрагім Раїса;
  • один з лідерів «Талібану» Абдул Гані Барадар і ін.

Інноватори:

  • гендиректор компанії Nvidia Дженсен Хуанг;
  • засновник SpaceX Ілон Маск;
  • гендиректор General Motors Мері Барра та ін.

Вік персон, які потрапили в топ варіюється від 18 до 78 років. Наймолодшою виявилася 18-річна американська гімнастка Суніса Лі, а найбільш літнім – 78-річний президент США Джо Байден. З повною версією списку Time можна ознайомитися на офіційному сайті видання.

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16.09.2021
1 хвилина на прочитання

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