Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей планети
Журнал Time вже протягом 18 років публікує списки з 100 самих найважливіших і впливових особистостей, діяльність яких була найбільш значною в минулому році. На цей раз формат був дещо змінений – перелік розділили на шість категорій: кумири, піонери, титани, діячі мистецтва, лідери та інноватори.
Вперше журнал вийшов з різними обкладинками, на які потрапили герої списку найвпливовіших – принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл, гімнастка Сімона Байлс, зірка «Титаніка» Кейт Уінслет, співачка Біллі Айліш та інші знаменитості.
Всього в сотню увійшли 54 жінки і 46 чоловіків різних професій і сфер діяльності. Найбільш широке представництво отримали борці з глобальним потеплінням – їх налічується десять чоловік.
Піонери:
- співачка Біллі Айліш;
- адвокат сім’ї Джорджа Флойда Бен Крамп;
- глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль;
- кенійська активістка, володарка премії Goldman Філліс Омід та інші.
Кумири:
- британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл;
- російський опозиціонер Олексій Навальний;
- тенісистка Наомі Осака;
- співачка Брітні Спірс;
- актриса Доллі Партон і ін.
Діячі мистецтва:
- актриса Кейт Вінслет;
- репер під псевдонімом Bad Bunny;
- репер Lil Nas X;
- актриса Скарлетт Йохансон;
- зірка серіалу Netflix «Люпен» Омар Сі;
- перша жінка азіатського походження, яка завоювала премію «Оскар» в категорії «Кращий режисер», Хлоя Чжао і ін.
Титани:
- чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики з США Сімона Байлс;
- гендиректор Apple Тім Кук;
- продюсер Тімбаленд (Timbaland) спільно з SWIZZ BEATZ;
- американська легкоатлетка Еллісон Фелікс і ін.
Лідери:
- президент США Джо Байден;
- лідер Китаю Сі Цзіньпін;
- віце-президент США Камала Харріс;
- прем’єр Італії Маріо Драгі;
- прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет;
- 45-й президент США Дональд Трамп;
- прем’єр Індії Нарендра Моді;
- президент Ірану Ібрагім Раїса;
- один з лідерів «Талібану» Абдул Гані Барадар і ін.
Інноватори:
- гендиректор компанії Nvidia Дженсен Хуанг;
- засновник SpaceX Ілон Маск;
- гендиректор General Motors Мері Барра та ін.
Вік персон, які потрапили в топ варіюється від 18 до 78 років. Наймолодшою виявилася 18-річна американська гімнастка Суніса Лі, а найбільш літнім – 78-річний президент США Джо Байден. З повною версією списку Time можна ознайомитися на офіційному сайті видання.
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