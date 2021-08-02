Чи потрібно клеїти захисне скло на телефон: які є альтернативи?
Чи обов’язково необхідно клеїти захисне скло на телефон? Які існують альтернативи захисному склу, і чи врятує воно екран від пошкоджень?
Чому саме захисне скло?
Удари і падіння до цих пір є серйозною небезпекою для екрану будь-якого сучасного телефону. Тому різні засоби захисту від пошкоджень користуються великою популярністю. Найпоширеніший з них – захисне скло. До його переваг відносяться:
- Невисока вартість.
- Широке поширення – захисне скло можна придбати практично в будь-якому магазині техніки.
- Можливість підібрати скло для будь-якої моделі смартфона.
Захисне скло варто придбати, якщо:
- Власник часто упускає телефон або боїться, що може його впустити.
- Власник не планує в найближчому часі (1,5-2 роки) купувати новий телефон, або ж його перепродати в ідеальному стані.
Захисне скло хоч і не гарантує повний захист (сильний удар може пошкодити екран телефону і через скло), але без цього захисту навіть невелике падіння може призвести до тріщини на дисплеї. При цьому захисне скло повністю захищає екран від подряпин і потертостей.
Альтернативи захисному склу
Існують й інші типи захисту, які можуть покривати екран мобільного телефону.
Захисна плівка
Стандартний тип захисту, який у багатьох моделях вже встановлений виробником. Її головні риси:
- Захист від подряпин.
- Низька вартість.
- Просте нанесення на екран.
Захисна плівка хоч і найдешевший вид захисту, але при цьому і найпростіший. Вона захистить екран від неглибоких подряпин, але удари і падіння їй так само страшні, як і телефону без захисту зовсім.
Рідке скло
Являє собою рідину, що наноситься на екран. Через короткий час вона висихає і перетворюється в тонку плівку. Її головні переваги полягають в наступному:
- Захищає від подряпин і потертостей.
- Заповнює собою вже існуючі невеликі подряпини.
- Легко наноситься.
При цьому рідке скло не захистить екран телефону від падінь або ударів. Воно практично непомітно, а його товщина здатна запобігти тільки дрібні пошкодження.
Гідрогелева плівка
Ця плівка, як і рідке скло, захистить телефон від подряпин. Її особливість – самовідновлення. Якщо на гідрогелевій плівці з’являться невеликі подряпини або потертості, через деякий час вони самі затягнуться. Інші характеристики гідрогелевої плівки:
- Відштовхує воду.
- Відображає відблиски.
- Приємна на дотик.
- Гарне олеофобне покриття.
Таким чином, гідрогелева плівка також не спроможна захистити екран від серйозних ударів.
Підсумки
Захисне скло – єдиний спосіб захистити екран від тріщин і сколів при падіннях та сильних ударах. Воно хоч і не дає стовідсоткової гарантії, але значно підвищує шанси зберегти дисплей в цілісності.
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