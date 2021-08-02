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Чи потрібно клеїти захисне скло на телефон: які є альтернативи?

02.08.2021
1 хвилина на прочитання

Чи обов’язково необхідно клеїти захисне скло на телефон? Які існують альтернативи захисному склу, і чи врятує воно екран від пошкоджень?


Чому саме захисне скло?

Удари і падіння до цих пір є серйозною небезпекою для екрану будь-якого сучасного телефону. Тому різні засоби захисту від пошкоджень користуються великою популярністю. Найпоширеніший з них – захисне скло. До його переваг відносяться:

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  • Невисока вартість.
  • Широке поширення – захисне скло можна придбати практично в будь-якому магазині техніки.
  • Можливість підібрати скло для будь-якої моделі смартфона.

Захисне скло варто придбати, якщо:

  • Власник часто упускає телефон або боїться, що може його впустити.
  • Власник не планує в найближчому часі (1,5-2 роки) купувати новий телефон, або ж його перепродати в ідеальному стані.

Захисне скло хоч і не гарантує повний захист (сильний удар може пошкодити екран телефону і через скло), але без цього захисту навіть невелике падіння може призвести до тріщини на дисплеї. При цьому захисне скло повністю захищає екран від подряпин і потертостей.

Альтернативи захисному склу

Існують й інші типи захисту, які можуть покривати екран мобільного телефону.

Захисна плівка

Стандартний тип захисту, який у багатьох моделях вже встановлений виробником. Її головні риси:

  • Захист від подряпин.
  • Низька вартість.
  • Просте нанесення на екран.

Захисна плівка хоч і найдешевший вид захисту, але при цьому і найпростіший. Вона захистить екран від неглибоких подряпин, але удари і падіння їй так само страшні, як і телефону без захисту зовсім.

Рідке скло

Являє собою рідину, що наноситься на екран. Через короткий час вона висихає і перетворюється в тонку плівку. Її головні переваги полягають в наступному:

  • Захищає від подряпин і потертостей.
  • Заповнює собою вже існуючі невеликі подряпини.
  • Легко наноситься.

При цьому рідке скло не захистить екран телефону від падінь або ударів. Воно практично непомітно, а його товщина здатна запобігти тільки дрібні пошкодження.

Гідрогелева плівка

Ця плівка, як і рідке скло, захистить телефон від подряпин. Її особливість – самовідновлення. Якщо на гідрогелевій плівці з’являться невеликі подряпини або потертості, через деякий час вони самі затягнуться. Інші характеристики гідрогелевої плівки:

  • Відштовхує воду.
  • Відображає відблиски.
  • Приємна на дотик.
  • Гарне олеофобне покриття.

Таким чином, гідрогелева плівка також не спроможна захистити екран від серйозних ударів.

Підсумки

Захисне скло – єдиний спосіб захистити екран від тріщин і сколів при падіннях та сильних ударах. Воно хоч і не дає стовідсоткової гарантії, але значно підвищує шанси зберегти дисплей в цілісності.

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02.08.2021
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