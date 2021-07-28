Як легко перевірити стан батареї на телефоні

Стан акумулятора смартфона можна перевірити самостійно, не вдаючись до допомоги сервісних центрів. Наводимо прості поради, як дізнатися стан батареї на телефоні.





Як перевірити стан знімної батареї на телефоні?

Дізнатися стан знімного акумулятора простіше, оскільки можна витягти батарею і уважно її оглянути. На що треба звернути увагу?

Перевірити стан контактів

Необхідно перевірити, як виглядають контакти АКБ. Якщо на них є плями (зелені або білі), це говорить про появу корозії. Плями на контактах можна очистити, однак через саму корозії стан акумулятора може серйозно погіршитися.

Перевірити на наявність здуття

Якщо акумулятор телефону не плаский і має здуття, його необхідно замінити. Роздуту батарею можна полагодити, а саму нерівну поверхню не можна намагатися проткнути. Якщо залишити акумулятор в такому вигляді і продовжити ним користуватися, пошкодження можуть бути нанесені не тільки самій АКБ, а й телефону в цілому.

Покрутити батарею

Існує ще один тест тільки для знімних акумуляторів. Він полягає в пошуку невеликих вигинів на поверхні батареї, які важко помітити неозброєним поглядом. Щоб їх знайти, необхідно покласти акумулятор на рівну поверхню і розкрутити його рукою. Якщо він легко і довго крутиться, це говорить про наявність непомітного ушкодження батареї.

Використати мультиметр

Цей електровимірювальний прилад дозволить виміряти напругу батареї. Проводити заміри необхідно після того, як акумулятор буде повністю заряджений. Далі залишається порівняти отримане значення з паспортними значеннями, які можна дізнатися з характеристик телефону. Зазвичай вони дорівнюють приблизно 3,7 В. Відхилення на 0,5 – 1 говорять про сильне зношення акумулятора.

Як перевірити стан незнімної батареї на телефоні?

Якщо батарея незнімна, візуальний огляд в домашніх умови вкрай скрутний. Тут застосовуються інші способи.

Важливо! Ці способи перевірки також можна застосувати для знімної батареї, проте для незнімних акумуляторів вони є єдино можливими.

Перевірити телефон на здуття

Так як незнімну батарею не можна просто витягти, про наявність здуття варто судити по самому телефону. Якщо корпус смартфона скривився або став опуклим з заднього боку, є велика ймовірність, що винен акумулятор. Такий спосіб може допомогти виявити тільки серйозні пошкодження, але невеликі вигини під корпусом мобільного пристрою будуть непомітні.

Ввести спеціальний код

На деяких моделях телефонів інформація про стан батареї доступна після введення спеціальної комбінації в поле набору номера:

*#*#4636#*#* або *#*#INFO#*#*

Після введення коду відкриється панель, в якій необхідно вибрати пункт «Інформація про батарею» («Battery information»). Тут буде вказана вся доступна інформація про акумулятор, включаючи його стан.

Додатки для перевірки батареї телефону

Перевірити стан батареї на телефоні можна і за допомогою додатків, наприклад, AccuBattery. Після встановлення цієї програми дані про стан батареї будуть доступні не відразу. Для отримання статистики необхідно користуватися телефоном як зазвичай протягом деякого часу. Коли дані будуть зібрані, вони відіб’ються у вкладці «Здоров’я» в самому додатку.

Перевірити температуру телефону

Стан батареї може бути прямо пов’язаний з температурою смартфона. Якщо він сильно гріється, але при цьому навантаження на нього немає (всі програми відключені і телефон не використовується), проблема може бути в батареї. Якщо перегріви супроводжуються швидким зниженням рівня заряду і іншими ознаками (наприклад, здуттям батареї), акумулятор необхідно замінити.

Підсумки

Перевірити стан батареї самостійно можна, але невелике зношення буде важче помітити, ніж, наприклад, сильні пошкодження. Для більш детального огляду, особливо незнімного акумулятора, доведеться звернутися до фахівців.

Важливо пам’ятати, що знос батареї – нормальний процес. Якщо її термін служби перевищив 2-3 роки, то зменшення ємності і швидке зниження рівня заряду – практично незворотній процес.