Hardnews

У Росії зупинили виробництво телевізорів Samsung

23.03.2022
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Корейська компанія Samsung на початку поточного місяця зупинила постачання своєї продукції до Росії. А ось тепер надійшла новина і про зупинення виробництва на території самої країни.


Йдеться про власний завод Samsung у Калузької області, де з 2008 року було налагоджено випуск телевізорів. Основні причини зупинки виробництва – проблеми з логістикою та неможливість ввезення необхідних комплектуючих. Варто зазначити, що підприємство в Калузькій області було не простим цехом зі збирання із іноземних компонентів, а повноцінним заводським комплексом, до складу якого входили власне виробництво друкованих плат та мікросхем, а також окремий цех термопластового лиття.

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Свого часу корейці витратили на створення цього підприємства чверть мільярда доларів. Крім телевізорів, тут також робили побутову техніку, включаючи пральні машини, які навіть експортувалися до Європи.

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23.03.2022
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