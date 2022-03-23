У Росії зупинили виробництво телевізорів Samsung

Корейська компанія Samsung на початку поточного місяця зупинила постачання своєї продукції до Росії. А ось тепер надійшла новина і про зупинення виробництва на території самої країни.





Йдеться про власний завод Samsung у Калузької області, де з 2008 року було налагоджено випуск телевізорів. Основні причини зупинки виробництва – проблеми з логістикою та неможливість ввезення необхідних комплектуючих. Варто зазначити, що підприємство в Калузькій області було не простим цехом зі збирання із іноземних компонентів, а повноцінним заводським комплексом, до складу якого входили власне виробництво друкованих плат та мікросхем, а також окремий цех термопластового лиття.

Свого часу корейці витратили на створення цього підприємства чверть мільярда доларів. Крім телевізорів, тут також робили побутову техніку, включаючи пральні машини, які навіть експортувалися до Європи.

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