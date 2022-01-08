Названо аксесуари для смартфона, які його дуже сильно прокачають

Не всі знають, що сучасні смартфони можна легко прокачати за допомогою недорогих аксесуарів. Стабілізатори, джойстики, різні накладки на камеру, зовнішні акумулятори і т.д. Все це розширить функціонал вашого пристрою і, можливо, ви не захочете витрачати гроші на новий апарат.





Стабілізатор

Корисний аксесуар для тих, хто захоплюється мобільною зйомкою. Щоб тремтячі руки не зіпсували кадр, купіть собі стабілізатор. З ним у вас почнуть виходити класні фото та відео навіть у русі. Особливо актуальним є девайс для блогерів, які часто знімають себе на фронталку з рук.

Зовнішній акумулятор

Сучасні смартфони оснащуються ємними акумуляторами, які спокійно можуть забезпечити щонайменше 8 годин роботи екрану. Однак іноді цього виявляється недостатньо. Тут на допомогу приходять зовнішні акумулятори або як їх ще називають пауербанки. Коштують такі аксесуари недорого, тому немає жодних підстав не купувати їх. Особливо тим, хто часто знаходиться далеко від розеток.

Накладний об’єктив

Хочете поекспериментувати з фото? Тоді замовте собі накладний об’єктив. Варіацій цього аксесуара багато, є лінзи, що створюють при зйомці ефект риб’ячого ока, ширококутні модулі, а також макролінзи. Якщо пошукати, можна знайти універсальні рішення.

Геймпад

Незамінний аксесуар для геймерів. Всі ми знаємо, що стандартне управління в мобільних іграх далеке від ідеального, але джойстик вирішує цю проблему. Завдяки йому у вас буде величезна перевага перед суперниками, особливо у шутерах.

Настільна підставка

Всі ми любимо подивитись відоси на YouTube або погортати стрічку в Instagram під час їжі. У такому випадку зручно, коли телефон стоїть перпендикулярно до столу, але підставка під нього є не завжди. Щоб проблема не виникала, купіть собі спеціальний аксесуар. Варіацій повно, є навіть моделі з тонким регулюванням нахилу.