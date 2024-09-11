Українцям назвали головні переваги Android-телевізорів

На полицях українських магазинів можна зустріти телевізори з різними операційними системами. Три найпопулярніші з них – Tizen, WebOS та Android. Чому остання дає найбільше переваг кінцевому користувачеві?

Для Android набагато більше додатків найрізноманітнішого призначення, ніж для власних операційних систем виробників телевізорів. За бажання ви дійсно зможете використовувати телевізор як багатофункціональний пристрій.

Інтерфейс Android-телевізорів пропонує більше варіантів налаштування під ваші власні уподобання.

Ви можете авторизуватися в телевізорі з тим самим акаунтом Google, що й на своєму смартфоні. Завдяки синхронізації ви будете користуватися всіма потрібними вам сервісами Google зі звичними налаштуваннями – поштою, браузером і вашими закладками, документами тощо.

На телевізорі ви зможете продовжити грати в улюблені мобільні ігри, не починаючи їх наново. Крім того, за бажання до телевізора можна підключити ігровий джойстик, щоб отримати більше комфорту. Взагалі кажучи, для Android є багато ігор, які по-справжньому розкриваються саме на великому екрані.