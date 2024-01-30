Українцям пояснили, як не нашкодити смартфону під час використання швидкої зарядки

Зараз смартфон є практично у кожного. Багато сучасних моделей підтримують швидку зарядку, але користуватися нею потрібно з розумом.

Для того щоб смартфон не вийшов з ладу швидко, потрібно під час використання швидкої зарядки пам’ятати про кілька правил.

Вибирайте оригінальну зарядку. Це дасть змогу уникнути несумісності телефона з нею та пошкодження батареї. Що стосується китайських аналогів, то іноді виробник може вказувати неправильні показники струму і напруги. Це може погано позначитися на вашому акумуляторі.

Не перегрівайте телефон. Не залишайте пристрій під час заряджання в теплих місцях, біля радіаторів, прямих сонячних променів. Також не рекомендується заряджати апарат з використанням швидкої зарядки довгий час.

Не заряджайте пристрій занадто часто. Намагайтеся ставити на зарядку телефон тоді, коли це справді потрібно, а не за звичкою.

Не розряджайте смартфон повністю. Підключайте його до зарядки тоді, коли залишається менше 20%.