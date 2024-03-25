Українцям нагадали про налаштування в телевізорі, яке його “руйнує”

Мільйони користувачів не знають про “шкідливу” функцію, яка заважає дивитися фільми. Радимо знайти її на своєму телевізорі та вимкнути.

Кінематографи називають цю опцію “руйнівником телевізорів” або “стерв’ятником, який погіршує кіно”. Навіть Том Круз закликає відмовитися від неї. Що ж із нею не так?

Motion smoothing – це функція телевізора, яка дає змогу поліпшити плавність картинки, але водночас створює артефакти та спотворення. Вона “домальовує” проміжні кадри, щоб збільшити частоту оновлення відео. Однак такий підхід відрізняється від кінематографічного досвіду, створеного режисерами, і може значно погіршити якість перегляду фільмів.

Чим вона жахлива

Сучасні телевізори здатні показувати картинку з частотою оновлення 60 Гц. Деякі флагманські ТВ підтримують 120 Гц або більш плавну герцовку. Телепередачі та фільми, навпаки, за традицією знімають у 24-30 кадрів на секунду.

За увімкненої опції Motion Smoothing телевізор оброблятиме проміжні кадри, щоб із відео 24 Гц вийшло відео 60 і більше Гц. Виробники вважають, що функція дає змогу збільшити плавність картинки, що нібито поліпшить ваш зоровий досвід. Насправді ж під час створення “підроблених” кадрів часто утворюються артефакти – ділянки з розмазаними або викривленими об’єктами.

За ввімкненої функції Motion Smoothing глядачі не отримують істинного кінематографічного досвіду, який від самого початку замислювався режисерами. Ви ж явно не хочете дивитися фільми з дефектами і кривими артефактами? Сміливо вимикайте налаштування!

Проти Motion Smoothing у 2018 році виступив Том Круз. Він закликав глядачів відключити функцію перед переглядом “Місія нездійсненна: Наслідки”. Також налаштування розкритикував режисер “Зоряних воєн” Раян Джонсон і кінокритик Більге Ебірі. Перший назвав згладжування Motion Smoothing “рідкою діареєю”.

Зазвичай ця функція ввімкнена за замовчуванням. На деяких телевізорах вона вмикається автоматично тоді, коли ви дивитеся спортивні передачі. Радимо знайти Motion Smoothing (“Згладжування рухів”) у налаштуваннях вашого ТБ і вимкнути її. Якщо вона вмикається знову, “вирубуйте” її щоразу, перед тим, як збираєтеся подивитися хороший фільм. Обіцяємо, досвід від перегляду кіно покращиться багаторазово.