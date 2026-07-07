Huawei готує флагманську серію, яка має конкурувати з iPhone

Huawei може змінити звичний графік запуску своїх головних флагманів. За новими даними, компанія готує серію Mate 90 і може представити її вже у вересні 2026 року.

Зазвичай смартфони лінійки Mate виходять ближче до кінця року, однак цього разу Huawei нібито хоче прискорити реліз. Якщо інформація підтвердиться, новинки вийдуть у той самий період, коли інші великі виробники традиційно показують свої головні осінні флагмани.

Що відомо про Huawei Mate 90

Поки що офіційних характеристик немає. У витоках згадується, що Mate 90 має стати однією з найважливіших серій Huawei за останні роки. Смартфонам приписують нове покоління фірмового процесора Kirin, оновлену версію HarmonyOS та помітний акцент на функціях штучного інтелекту.

Очікується, що Huawei продовжить розвивати сильні сторони серії Mate: камери, автономність, швидку зарядку, якісний OLED-екран і преміальний дизайн. Саме Mate-серія традиційно демонструє найновіші технології компанії.

Окрему увагу можуть приділити охолодженню. Раніше з’являлися чутки, що Huawei працює над новими рішеннями для відведення тепла у майбутніх флагманах. Це може бути важливо, якщо смартфони отримають потужніший чип і розширені AI-функції.

Чому Huawei може поспішати

Ранній запуск Mate 90 може бути частиною нової стратегії Huawei. Компанія намагається активніше конкурувати з Apple, Xiaomi, Samsung та іншими виробниками у другій половині року, коли традиційно виходять найгучніші флагманські новинки.

Для китайського ринку це особливо важливо. Huawei останніми роками поступово відновлює позиції після санкцій і робить ставку на власну екосистему: HarmonyOS, чипи Kirin, фірмові сервіси та глибшу інтеграцію між смартфонами, планшетами, ноутбуками й носимими пристроями.

Водночас для глобального ринку ситуація складніша. Смартфони Huawei й надалі не мають повноцінної підтримки сервісів Google, тому в Україні та Європі вони залишаються нішевим вибором. Такі пристрої можуть бути цікавими фанатам бренду, але для масового покупця відсутність Google-сервісів усе ще є важливим обмеженням.

Офіційної дати презентації Huawei Mate 90 поки немає. Тому інформацію про вересневий реліз варто сприймати як попередню. Якщо компанія справді пришвидшить запуск, більше деталей про смартфони має з’явитися вже найближчими місяцями.