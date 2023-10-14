Українцям роздадуть сертифікати в Дії: хто може отримати та як ними скористатися

Сертифікати на житло будуть доступні в Дії. Скористатися сертифікатом можна буде трохи пізніше для покупки житла.

Українці, які подали заявку на відновлення зруйнованого майна, можуть переглянути суму компенсації в житловому сертифікаті та почати пошук нового житла.

Раніше сертифікат був лише в розділі Послуги “єВідновлення”. Тепер сума компенсації та статус заяви про Відновлення буд завжди під рукою серед інших цифрових документів

А от щодо того, коли можна буде скористатися цими сертифікатами для покупки житла, то точну дату не оголошують. Відомо лише, що така можливість з’явиться пізніше. Про обновлення буде повідомлено додатково.

Також недавно повідомили про те, що у Дії запустили бета-тест сервісу для купівлі та продажу авто. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зараз у бета-тесті запущена можливість купити або продати автомобіль у «Дії». Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце у черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у Дії. Це суттєво заощаджуватиме час та мінімізує різного роду спроби заробітку.

Нагадаємо, що українські школярі можуть безкоштовно отримати ноутбук — МОН. Для отримання безкоштовного комп’ютера, батьки мають подати відповідну заяву до школи, де навчається дитина. У пріоритеті ті області, де переважає дистанційна освіта. Насамперед технікою будуть забезпечені малозахищені категорії дітей:

малозабезпечені або багатодітні сім’ї;

внутрішньо переміщені діти;

діти з особливими освітніми потребами;

діти з інвалідністю;

діти, позбавлені батьківського піклування.

Звісно, ноутбук доведеться повернути після завершення навчання, а витрати на ремонт та обслуговування ноутбука ляжуть на плечі батьків або опікунів. Однак це чудова можливість для багатьох маленьких українців, які не мають змоги навчатися офлайн, приєднатися до навчального процесу або ж тих школярів, що проживають в прифронтових регіонах.