Який екран ноутбука краще: глянцевий чи матовий?

При покупці нового ноутбука варто звертати увагу не лише на його дизайн та технічні характеристики. Щоб робота була комфортною, а відпочинок – приємним, важливо правильно підібрати тип матриці та скла, яким вона прикрита. Варіантів може бути два: глянцевий чи матовий екран. Який краще сказати однозначно не можна: вони просто різні і кожен підходить під свої завдання.





Давайте познайомимося з особливостями таких дисплеїв ближче і вирішимо, коли і навіщо їх варто вибирати.

Матовий екран

Матовий екран – це практичність. Його головною перевагою є відсутність відбиваючого ефекту, що досягається за рахунок спеціального світлорозсіюючого покриття, що усуває відблиски. При роботі з матовим екраном набагато менше втомлюються очі, особливо якщо це відбувається на вулиці або в приміщенні, де яскраве сонячне світло спрямоване прямо на ноутбук. У таких умовах глянцевий екран перетворюється практично на дзеркало.

Другий плюс у тому, що матовий екран менш маркий. На ньому майже не видно розводів і відбитків пальців. Протирати такий дисплей доведеться набагато рідше, і виглядати він буде охайніше навіть у недоглянутому стані.

Однак, завдяки тому ж покриттю антивідблиску, розсіюється світло від самого екрану, а значить страждає яскравість і контрастність зображення. Матові екрани просто гірше передають колір. Можливо, цей мінус не такий критичний для простих користувачів, але відчутний для художників і графічних дизайнерів.

Ну і якщо ви раптом плануєте придбати новомодний ноутбук із сенсорним дисплеєм, то маєте знати, що з матовими екранами їх майже не буває. Покриття недостатньо гладке і заважає нормальній роботі тачскріну. Так що тут лише глянець.

Глянцевий екран

Глянцеві дисплеї радують око соковитою картинкою. У них відмінна передача кольорів, високі параметри яскравості і контрастності зображення. Не важливо, що ви робите, дивитися фільм або малюєте в графічному редакторі, якщо світло в приміщенні приглушене, враження від глянцевого екрану будуть кращими.

Але, на жаль, від такої чудової картинки очі, навіть за рівних умов, втомлюються помітно швидше, ніж на приглушеному матовому екрані. Особливо це помітно під час роботи з текстом, коли вам доводиться протягом тривалого часу дивитися на дрібні об’єкти. Та й блищить глянцевий екран дуже сильно. Настільки, що працювати на вулиці у ясну погоду або за наявності джерела світла десь за спиною стає практично неможливо.

Загалом ноутбуки з глянцевим екранами виглядають ефектніше і дорожче. Однак будьте готові до того, що будь-який дотик, навіть побіжно, залишатиме сліди на екрані. Протирати відбитки доведеться часто, бажано за допомогою спеціальної ганчірочки та засобу для чищення, щоб не залишалося потворних розводів.

Який вибрати?

Перш ніж зупинитися на певному типі дисплея, прикиньте, чим ви займатиметеся за ноутбуком більшу частину часу. Якщо купується робоча конячка для використання в різних місцях з мінливими умовами освітлення, або ви просто проводите за лептопом багато часу і маєте справу з текстом, краще поберегти очі і зупинитися на матовому екрані.

Художникам, фотографам, дизайнерам, відеомонтажерам та представникам інших професій, де кольоропередача та інші нюанси зображення дуже важливі, краще підійде ноутбук із глянцевим дисплеєм. Це найкращий вибір і для домашнього мультимедійного або ігрового пристрою, якщо вам не буде проблемою забезпечити комфортні умови експлуатації такого екрану.