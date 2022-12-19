Ілон Маск відреагував на опитування про своє звільнення з посади глави Twitter

Новий глава Twitter Ілон Маск заявив, що найближчим часом усередині компанії не буде наступника, який очолить соцмережу у разі його звільнення з посади генерального директора. Про це повідомляє Business Insider .

Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе підтримувати існування Twitter Ілон Маск

Таким чином, він відреагував на повідомлення користувачів Twitter. Деякі з них припустили, що Маск уже вибрав нового главу. “З тих, хто дійсно зможе врятувати існування Twitter, нікому не потрібна ця робота гендиректором”, – зазначив мільярдер.

Коментарі бізнесмена з’явилися невдовзі після того, як він опублікував опитування, в якому запропонував користувачів вибрати, чи він повинен піти з посади глави Twitter або залишитися. Маск запевнив, що має намір виконати рішення більшості.

Раніше повідомлялося, що в опитуванні взяли участь 17,5 млн осіб, з яких 57,5% проголосували за звільнення підприємця з посади генерального директора Twitter.