Ілон Маск відреагував на опитування про своє звільнення з посади глави Twitter
Ілон Маск описав наступника на посаді глави Twitter фразою «нікому не потрібна ця робота»
Новий глава Twitter Ілон Маск заявив, що найближчим часом усередині компанії не буде наступника, який очолить соцмережу у разі його звільнення з посади генерального директора. Про це повідомляє Business Insider .
Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе підтримувати існування Twitter Ілон Маск
Таким чином, він відреагував на повідомлення користувачів Twitter. Деякі з них припустили, що Маск уже вибрав нового главу. “З тих, хто дійсно зможе врятувати існування Twitter, нікому не потрібна ця робота гендиректором”, – зазначив мільярдер.
Коментарі бізнесмена з’явилися невдовзі після того, як він опублікував опитування, в якому запропонував користувачів вибрати, чи він повинен піти з посади глави Twitter або залишитися. Маск запевнив, що має намір виконати рішення більшості.
Раніше повідомлялося, що в опитуванні взяли участь 17,5 млн осіб, з яких 57,5% проголосували за звільнення підприємця з посади генерального директора Twitter.
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