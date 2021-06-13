Фахівці розповіли, чому тактильна віддача – це показник якості кожного смартфона

Від тактильної віддачі залежить загальне враження – буде телефон відчуватися преміальним або дешевим.





Швидше за все, ви вибирали свій останній смартфон без урахування тактильного зворотного зв’язку, але ймовірно вже в процесі експлуатації стали звертати на нього увагу.

Тактильна віддача в смартфоні реалізована за допомогою вібромоторів. Це відгуки у відповідь на дії користувача – прокручування списку, натискання екранних клавіш та ін.

У різних смартфонах тактильна віддача відчувається по-різному. На кожен iPhone або OnePlus з чітко вираженою віброзв’язком набереться як мінімум десяток менш дорогих телефонів зі слабкою, зовсім не відчутною вібрацією або настільки різкою, що її хочеться відключити в перший день.

Яке значення має вібровіддача для мобільного телефону? Набагато більше, ніж вам зараз здається. Це не просто відображення якості виробу – в деяких випадках це істотний бонус до функціональності.

Тактильний зворотний зв’язок спрощує використання телефону

Вібровіддача – це підтвердження того, що смартфон виконав поставлене перед ним завдання, наприклад, відреагував на введення тексту або прокрутив довгу сторінку до кінця. Вібромотор подає сигнал, коли саме припиняти пролистування, коли спрацювала функція «потягнути, щоб оновити» (особливо це корисно в соціальних мережах ) або коли при наборі тексту була пропущена буква. У деякому розумінні тактильна віддача позбавляє від необхідності постійно дивитися на екран.

Хороша тактильна віддача – це плюс до якості телефону. Вона спонукає виробників розглядати дизайн у зв’язку з технічною функціональністю, а не просто як візуальний компонент.

Чим краще продумані відгуки, тим зрозуміліше стає управління смартфоном. Наприклад, на iPhone легкі клацання при прокручуванні меню допомагають зупинитися точно на потрібному елементі. У цьому сенсі тактильна віддача – це покращення чуйності, приблизно так само, як і висока частота оновлення зображення на дисплеї. Обидві ці функції економлять час при навігації по телефону.

І Apple, і Google вважають фізичний зворотний зв’язок важливим помічником у тих випадках, коли немає можливості вдатися до аудіовізуальних підказок. Для користувачів з ослабленим зором вібрація буде підтвердженням дії при натисканні кнопок або переміщенні по інтерфейсу. Вона ж замінює звуковий сигнал при дзвінках і надходженні нових повідомлень.

Тактильний зв’язок робить використання смартфона приємніше

Є і більш проста причина, по якій варто вимагати від телефону покращеного зворотнього зв’язку. Частково він був придуманий для того, щоб забезпечити живу взаємодію, позбавити користувача від думки, що він весь час «спілкується» з неживим предметом. З огляду на те, скільки часу ми проводимо з нашими телефонами, хіба не погано було б наділити їх хоч кількома живими рисами?

Без хороших вібромоторів, Taptic Engine в iPhone або лінійних моторів в Huawei Mate 40 Pro, комунікація між телефоном і його власником вельми обмежена.

Завдяки їм телефон не просто виконує поставлені завдання, він співпрацює з вами і навіть в деякому сенсі підлаштовується під вас. Звичайно, тактильна віддача робить електронний пристрій більш живим, ніж він є, але все ж змушує нас сприймати його не просто як брусок з металу і скла, а як щось більше. Ритмічні постукування при наборі тексту привносять в звичайні операції невеликий елемент розваги. А вже про ігри і згадувати не варто: в мобільному геймінгу зворотному зв’язку відводиться далеко не останнє місце.

Як ми вже говорили на самому початку, тактильний зворотний зв’язок здатен впливати на наше сприйняття. Ненав’язливий і своєчасний відгук викликає приємні враження, навіть якщо модель зовсім недорога. А неякісні вібраційні мотори з різким гулом псують відчуття від преміальних гаджетів з купою інноваційних рішень. В кінцевому підсумку продумана тактильна віддача – це доказ того, що виробник готовий приділяти увагу дрібницям. Якщо він подбав про хороших відгуках, є велика ймовірність, що і над більш очевидними функціями він попрацював не менше грунтовно.

Вимагаючи від смартфонів хорошої тактильної віддачі, ми мотивуємо виробників не тільки підвищувати їх якість з кожним поколінням, а й дивитися на дизайн комплексно. Віброзв’язок – це не явна характеристика, її не можна виміряти цифрами або описати об’єктивно. Але це той показник, за яким ми визначаємо свої відчуття від телефонів, схожих за функціоналом – цей крутий, а ось з цим щось не так.